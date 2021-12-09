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Из-за границы будут возвращать украденные средства и имущество: в Генпрокуратуре подготовили стратегию

В Генпрокуратуре подготовили стратегию возврата активов в Украину

сегодня, 14:38
Автор:

Козлова Альбіна
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В Украину постепенно вернут все похищенные и выведенные в офшоры незаконным способом средства и имущество. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Из-за границы будут возвращать украденные средства и имущество: в Генпрокуратуре подготовили стратегию

Встреча украинской делегации и представителей МВФ, фото Facebook

"Офис Генпрокурора сейчас активизирует возврат из-за границы украденных средств и имущества. Вопрос розыска и возвращения активов очень сложен и комплексен, и я твердо верю, что эффективная координация между правоохранительными органами и нашими международными партнерами даст результат", — написала Венедиктова.

9 декабря генпрокурор посетила офис МВФ и обсудила с главой Миссии Международного валютного фонда в Украине Иванной Владковой-Холлар и руководителем юрдепартамента МВФ Эммануэлем Матиасом, как страны, могут объединить усилия для того, чтобы вернуть выведенные активы в украинскую казну.

В Генпрокуратуре уже подготовили комплексную стратегию возврата активов, разработали детальный план действий. По словам представителей МВФ, когда в Украине будет принята стратегия возврата активов, тогда начнется совместная работа в этом направлении.

Прокурор подчеркнула, что нашей стране важно сотрудничать с другими странами для противодействия преступлениям в банковской сфере. Офиса Генпрокурора показал результативность своей деятельности по делам крупнейших должников Нацбанка и Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперт рассказал, что самое главное в оффшорном скандале и против кого могут ввести санкции. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции проверили декларацию о доходах президента и сейчас проводят проверку деклараций Баканова.


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Источник: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna
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