Из тысяч монет: в Одесской области создали необычную елку-рекордсменку (ФОТО)

В Одесской области создали необычную ёлку, которая установила рекорд Украины. Об этом пишет издание ТСН.

Елка из монет. Фото: facebook.com/people/Вєтрова-Лана

В Доброславе на поселковой площади появилась необычная елка. Её высота составляет три метра и состоит она из монет номиналом пять копеек.

В материале указывается, что для создания елки потребовалось 9800 пятикопеечных монет и одна номиналом две копейки. Монеты собирали заранее взрослые и дети.

Арт-объект изготовил скульптор из Одессы Кирилл Максименко. Елка была внесена в Книгу рекордов Украины. Отмечается, что данный рекорд стал уже 17 для Доброслава.

В настоящее время арт-объект уже открыт и собирает много зрителей.





Фото: facebook.com/people/Вєтрова-Лана

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Одессе испекли гигантский рождественский штоллен, который попал в Книгу рекордов Украины. Вес кондитерского изделия составил 92 килограмма. А для его приготовления было использовано 50 килограммов муки, 20 килограммов орехов и 30 килограммов сухофруктов, 6 литров рома, 15 килограммов сливочного масла и столько же сыра. На приготовление рождественского кекса ушло два с половиной месяца. Организаторы мероприятия хотят разделить штоллен и раздать тысячам желающих.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинец побил мировой рекорд скорости на электромотоцикле. Гонщик выступал на электробайке, который был переделан из мотоцикла Днепр. Мужчина сумел разогнаться до 172 километров в час. После заезда рекордсмен рассказал, что этот рекорд был самым сложным для него. Он стал уже 40-м подобным достижением в карьере гонщика.

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