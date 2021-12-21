logo

BTC/USD

49327.54

ETH/USD

4049.61

LTC/USD

157.61

USD/UAH

27.31

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Из тысяч монет: в Одесской области создали необычную елку-рекордсменку (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Из тысяч монет: в Одесской области создали необычную елку-рекордсменку (ФОТО)

Высота елки из монет составляет три метра

21 декабря 2021, 16:20
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Одесской области создали необычную ёлку, которая установила рекорд Украины. Об этом пишет издание ТСН. 

Из тысяч монет: в Одесской области создали необычную елку-рекордсменку (ФОТО)

Елка из монет. Фото: facebook.com/people/Вєтрова-Лана

В Доброславе на поселковой площади появилась необычная елка. Её высота составляет три метра и состоит она из монет номиналом пять копеек. 

В материале указывается, что для создания елки потребовалось 9800 пятикопеечных монет и одна номиналом две копейки. Монеты собирали заранее взрослые и дети. 

Арт-объект изготовил скульптор из Одессы Кирилл Максименко. Елка была внесена в Книгу рекордов Украины. Отмечается, что данный рекорд стал уже 17 для Доброслава. 

В настоящее время арт-объект уже открыт и собирает много зрителей. 

Из тысяч монет: в Одесской области создали необычную елку-рекордсменку (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/people/Вєтрова-Лана

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Одессе испекли гигантский рождественский штоллен, который попал в Книгу рекордов Украины. Вес кондитерского изделия составил 92 килограмма. А для его приготовления было использовано 50 килограммов муки, 20 килограммов орехов и 30 килограммов сухофруктов, 6 литров рома, 15 килограммов сливочного масла и столько же сыра. На приготовление рождественского кекса ушло два с половиной месяца. Организаторы мероприятия хотят разделить штоллен и раздать тысячам желающих. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинец побил мировой рекорд скорости на электромотоцикле. Гонщик выступал на электробайке, который был переделан из мотоцикла Днепр. Мужчина сумел разогнаться до 172 километров в час. После заезда рекордсмен рассказал, что этот рекорд был самым сложным для него. Он стал уже 40-м подобным достижением в карьере гонщика. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/udivitelnyy-art-obekt-pod-odessoy-iz-monet-sozdali-3-metrovuyu-novogodnyuyu-elku-rekordsmenku-foto-1937494.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!