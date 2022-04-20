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Из Мариуполя согласован гуманитарный коридор, — Верещук

Проведение эвакуации гражданских из Мариуполя предварительно согласовано

сегодня, 09:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что украинской стороне удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя в блокаде для женщин, детей и пожилых людей. Об этом она написала в телеграмме.

Из Мариуполя согласован гуманитарный коридор, — Верещук

Эвакуация граждан, фото Нацполиции

Гуманитарный коридор из Мариуполя будет открыт 20 апреля 2022 года с 14 часов. Колонна должна выехать через Мангуш в направлении Запорожья — по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье.

Возможны изменения во время действия коридора, подчеркнула она. Но добавила, что будет приложен максимум усилий для того, чтобы все сработало как следует. А ведь в городе катастрофическая гуманитарная ситуация.

Напомним, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. В подземных укрытиях металлургического комбината находилось не менее 1000 гражданских.

По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря, завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью. На завод смахивают сверхмощные бомбы, а под завалами находится очень много людей. Командир полка "Азов" Денис Прокопенко ранее призвал мировых лидеров организовать гуманитарный коридор для вывоза гражданских и раненых, находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, а также для вывоза тел погибших.

Как сообщал портал "Комментарии", верующих призывают не идти в храмы в Пасхальную ночь. В некоторых ОВА уже объявили о работе церквей на праздник и правила для гражданских.

Также мы писали, что известно о ситуации на восточном фронте. По информации главы ОВА Сергея Гайдая ночью на 20 апреля враг обстрелял Новодружеск. В Донецкой области населены пункты в Торецком направлении.



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Источник: https://t.me/vereschuk_iryna
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