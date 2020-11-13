Из Львова и Харькова будет курсировать больше поездов

Компания "Укрзализныця" с 13 ноября 2020 года запускает два новых поезда. Так, поезда №142/141 Львов-Бахмут и № 251/252 Харьков-Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".



Поезд № 142/141 Львов- Бахмут будет ездить раз в три дня с остановками в городах Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и др.

Поезд № 251/252 Харьков-Николаев будет курсировать через день по непарным числам. На нем можно будет доехать до Херсона, Кривого Рога, Днепра.

Напомним, с 1 ноября в Украине снижена стоимость проезда в вагонах первого класса скоростных поездов "Интерсити+" на 15% во внутреннем сообщении. При этом, будут действовать разные коэффициенты индексации тарифов, то есть цена билета зависит от дня недели. Дешевле всего проезд в вагоне 1 класса обойдется во вторник, а дороже – в пятницу. Также сообщается, что при покупке билетов "туда — обратно" действует скидка 10%.

Напомним, "Укрзализныця" в следующем году планируют освоить государственные вложения в работу компании в размере 26 млрд грн. Средства направят на улучшение инфраструктуры, пассажирских перевозок и закупки новых локомотивов и грузовых вагонов.

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