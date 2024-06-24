Ивана Купала 2024: новая дата, что можно и нельзя по народным традициям

Раньше мы праздновали Ивана Купала 7 июля, но после перехода на новый юлианский календарь дата этого праздника теперь приходится на 24 июня. Это изменение коснулось многих церковных и народных праздников, однако Ивана Купала остается одним из самых любимых и ожидаемых праздников в Украине. Праздник, объединяющий в себе языческие и христианские традиции, сохраняет свою актуальность и магическую атмосферу даже в современном мире. Украинцы с нетерпением ждут этого дня, чтобы погрузиться в обряды, ритуалы и веселые забавы, сопровождающие этот волшебный праздник.

Когда Ивана Купала в Украине по новому календарю

Портал "Комментарии" рассказывает, как правильно отмечать большой праздник, а также о ритуалах и традициях этого дня.





Когда будут праздновать Ивана Купала в 2024 году по новому календарю

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь изменилась дата большинства церковных праздников. Теперь украинцы празднуют их на 13 дней раньше. Неизменной остается только дата Пасхи, которая исчисляется ежегодно, а также праздники, которые привязаны к празднованию Воскресения Христова.

Как переход украинских верующих на новый календарь повлиял на празднование народного праздника Ивана Купала? Всё очень просто. Этот праздник связан с празднованием важного церковного события – Рождества Иоанна Крестителя, которое раньше приходилось на 7 июля, а теперь на 24 июня. Поэтому мы будем праздновать Ивана Купала в ночь на 24 июня.





Ивана Купала: история праздника

Праздник Ивана Купала имеет древние корни и богатую историю, объединяющую языческие традиции и христианские обряды.

Наши предки связывали этот праздник с летним солнцестоянием. Они верили, что в это время можно обращаться к природным божествам за плодовитостью и урожайностью. После принятия христианства праздник начали ассоциировать с днем рождения Иоанна Крестителя. С тех пор праздник стал известен как Иоанна Купала, объединяющий обряды очищения от грехов, которые проводил Иоанн Креститель.

Первые упоминания об Иване Купале как праздника появились в Волынской летописи. Там речь идет о событиях "накануне Ивана дня на сами купалья". Этот праздник был традиционным для славян, ведь во времена язычников в Киевской Руси особенно чтили солнце и воду.

Есть несколько версий происхождения названия праздника. Самой популярной среди них является мнение, что она ушла от слова "купаться", ведь празднование традиционно проходит у водоемов. В разных регионах Украины также известны другие названия праздника, такие как Сонцекресс и Купайла.





Ивана Купала: традиции и обряды

Сегодня Ивана Купала в Украине уже не празднуют с таким размахом, как в древности. Однако важно помнить об обычаях своих предков для сохранения культурных традиций народа. Купальские ритуалы символизировали единение с природой. Главными действующими лицами были не люди, а травы, водоемы, солнце и луна. Традиционно ночью купались, плели веночки, прыгали через пламя, гадали и отправлялись на поиски мистического цветка папоротника.

Прыжки из-за костра были кульминацией празднования. Разжигался большой костер, через который пары пытались перепрыгнуть, держась за руки. Если молодые люди не разъединяли руки во время скачка, они обязательно женятся и будут счастливы в браке. Если на человеке загорится часть одежды – это к несчастью.

Незамужние девушки плели веночки из разнотравья, которые опускали к реке или другому водоему, пели песни. Верили, что куда венчик поплывет, оттуда нужно ждать жениха. Если он утонул, то девушка еще год будет одинокой.

Необычной традицией был поиск цветка папоротника, который, по легенде, цветет только этой единственной ночью в году. Считалось, что цветок наделен особыми магическими силами: помогает понимать язык животных и видеть спрятанные сокровища.

Ивану Купалу запрещалось поднимать найденные на земле деньги, поскольку это могло принести финансовые проблемы. Также не желательно было спать, потому что в дом могла зайти нечистая сила.