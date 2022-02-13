Итоги разговора Байден-Путин: возрос ли риск вторжения в Украину

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Кравцев Сергей
На фоне угрозы российского вторжения в Украину состоялись очередные переговоры президентов США Джо Байдена и Российской Федерации – Владимира Путина. О чем говорят их итоги? Возрос ли риск вторжения, которое ряд политиков и аналитиков прочат на вторую половину февраля? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Байден и Путин. Фото: из открытых источников
Политолог-американист Владислав Фарапонов рассуждает так:
Владислав Фарапонов отмечает, что на сайте Белого дома появилось краткое изложение этого разговора.
Доктор политических наук, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валентин Якушик обозначил три уровня нынешней ситуации вокруг Украины в связи с, как он считает, истерией, развязанной западными политиками и средствами массовой пропаганды по поводу якобы "неизбежного массированного наступления России на Украину".
Выглядят они, по словам эксперта, примерно так.
1. На уровне предлагаемой властям Российской Федерации упрощённой геополитической "картинки" – Запад открыто заявляет о неготовности защищать Украину военными средствами. Но что при этом у него есть морально-политическое оправдание: он "в ходе и после оккупации Украины" будет помогать "украинским партизанам и украинскому сопротивлению в целом". То есть, это своеобразное приглашение "эсхатологическому ненасытному хищнику" воспользоваться нынешней слабостью и нерешительностью Запада и получить своё "откупное".
2. На уровне "реальной политики" видна иная программа действий. Украинские вооружённые силы и народ Украины в целом выступают в роли удачной "наживки для агрессора". "Избранным", "золотому миллиарду", их не жалко, это своеобразный "навоз истории" в деле "священной борьбы демократий против авторитаризма и автократии". А руководство Российской Федерации должно при этом вновь угодить в ловко установленную для неё историческую ловушку, подобную афганской 1979 года, или хуже того, аналогичную той, в которую в 1990 году Саддам Хусейн попал в Кувейте.
3. На уровне же здравого смысла и политической мудрости нынешняя охватившая мир паранойя и беспрецедентное за последние годы нагнетание международной напряжённости представляют собой политтехнологически хорошо подготовленный спектакль. Лишь после него реально будет начат процесс упрощения политической ситуации, будут решены застарелые острые проблемы и можно будет приступить к награждению миротворцев и победителей Мирового Зла.
Валентин Якушик уверен, что переговоры в телефонном режиме между президентами США и РФ 12 февраля 2022 года были, по сути, посвящены обмену взаимными посланиями "между строк". В стиле: "Мы понимаем, что вы понимаете, что мы понимаем… всю глубину и все аспекты ваших замыслов. Да, наивных дилетантов среди нас нет. Итак, постепенно готовим исторический компромисс".
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