Итоги финансового Рамштайна: что самое важное – с какой инициативой нужно выходить Украине

В формате видеоконференции состоялось первое учредительное заседание Координационной платформы доноров — Ukraine Multi-agency Donor Coordination Platform ("финансовый Рамштайн"). Как Украине эффективно обеспечить тесную координацию между международными донорами и международными финансовыми организациями в оказании поддержки нашей стране? Какие важные моменты следует учесть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Заседение Координационной платформы доноров Украины. Фото: из открытых источников

Украине нужно выходить с инициативой создания фонда восстановления или корпорации развития

Экономист, член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран обращает внимание, что пока что "финансовый Рамштайн" – это лишь дискуссионный клуб, где обсуждается координация действий.

"Хорошо, что он создан почти через год после начала широкомасштабной войны. Но я не думаю, что его заседания будут результативными для быстрого восстановления Украины, – отмечает эксперт. – Украине нужно выходить с инициативой создания фонда восстановления или корпорации развития, для того, чтобы созданное юрлицо могло занимать ресурсы, оперировать на рынках капиталов, привлекать на свои счета донорские средства и, конечно, подлежать контролю со стороны всех доноров".

По мнению Виталия Шапрана, чем быстрее будет создана такая единица, тем быстрее начнется процесс восстановления.

"Ждать окончания войны не нужно, создавать подобное следует уже сейчас, – уверен эксперт. – Также хочу заметить, что в финансовом мире решения принимаются гораздо медленнее, а многие процессы бюрократизированы. Поэтому ожидать быстрый эффект, как от "военного Рамштайна", не нужно. К примеру, уже почти год в ЕС и США арестованы резервы Центрального Банка РФ и Фонд национального благосостояния России, однако вопрос об их передачи Украине так пока и не решен. Я думаю, еще месяца два-три мы будем наблюдать дискуссии".

Нам нужны открытые тендеры, возможность для разного бизнес в контексте строительства и восстановления

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает так:

"Украине давно была нужна такая платформа. Ранее ходило много разговоров, но не было конкретики – алгоритма, пошаговой стратегии, что за чем будет в контексте восстановления, того, какие госорганы будут этим заниматься, анализировать, пояснять наши потребности, быть гарантами".

Позитивом эксперт считает, что есть разделение по ряду направлений. По ее мнению, если бы всё шло лишь в одном, к примеру, только строительство, инфраструктура, без поддержки малого и среднего бизнеса, который фактически остался наедине со своими проблемами (генераторы, остановка работы из-за обстрелов или отключений электроэнергии, нехватка рабочих рук из-за отъезда сотрудников или их мобилизации).

"Так что такая платформа восстановления – ко времени даже во время войны, – уверена Анны Крысюк. – Хорошо и то, что руководители тех или иных направлений – отличные специалисты, имеющие достойную репутацию в экономично-инвестиционном сегменте. Для представителей бизнеса они также авторитетные фигуры. Следующая встреча намечена на март – и это тоже хорошо. Спешка ни к чему, ведь придется проанализировать, что надо восстанавливать в первую очередь (энергосистему, больницы, жилье для ВПЛ и так далее). А это сложный, кропотливый процесс".

При этом эксперт сомневается, что в восстановлении удастся поучаствовать неправительственным организациям, малому и среднему бизнесу.

"Здесь будут задействованы преимущественно большие игроки, компании, которые имеют международную репутацию, соответствующий опыт, так или иначе сотрудничают с правительством, умеют работать с инвестиционными средствами и отчитываться о том, как их использовали, – поясняет Анна Крысюк. – Важно, чтобы контроль за использованием соответствующих средств осуществляли не только те или иные украинские органы, но и международный, независимые структуры. Европа умеет это делать. Нужны открытые тендеры, возможность для разного бизнес в контексте строительства и восстановления".

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