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Итоги-2021: украинцы назвали главные победы

Больше всего в 2021 году украинцы гордятся спортом

22 декабря 2021, 16:11
Автор:

Кравцев Сергей
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Под конец года принято подводить итоги. Социологи группы "Рейтинг" поинтересовались у украинцев, какие главные достижения они видят в уходящем 2021-м году. Как оказалось, украинцы внимательно следят за спортивными баталиями. Поэтому на первом месте среди достижений года оказалась триумфальная победа украинского супертяжеловеса Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Такой ответ поддержало 35% респондентов. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на аналитические данные группы "Рейтинг".

Итоги-2021: украинцы назвали главные победы

Александр Усик. Фото: из открытых источников

На второй позиции оказалось снова событие из мира спорта, а именно выступление украинских паралимпийцев на Олимпиаде в Токио. Такой ответ поддержало 32%. На третьем месте главных достижений оказалась президентская программа "Большое строительство". Успехи в строительстве дорого и строительстве новых объектов инфраструктуры оценили 31% украинцев.

Также в пределах 20% украинцев считают важным прорывом года запуск программы "Дія", массовую вакцинацию и попадание национальной сборной Украины по футболу в четвертьфинал Евро-2020.

Интересно, что всего 2% украинцев не увидели никаких победных достижений в уходящем году, отказавшись выбирать какой-либо из предложенных социологами вариантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — группа "Рейтинг" опубликовала обновленный рейтинг политических сил, которые имеют больше всего шансов для попадания в Верховную Раду после выборов. На первом месте оказалась "Слуга народа", второй идет "Европейская Солидарность". Замыкает тройку лидеров партия "Батькивщина".



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_itogi_2021_16-18_dekabrya_2021.html
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