Италия ограничила въезд для украинцев: что делать с билетами на отмененные авиарейсы

Украинский перевозчик "Международные Авиалинии Украины" сократил рейсы в Италию из-за принятых усиленных карантинных ограничений для наших граждан. В представительстве авиакомпании дали объяснение, как поступить с уже приобретенными билетами. Об этом сообщает пресс-служба МАУ, пишет "РБК-Украина".

В компании рассказали, что делать с билетами (фото из открытых источников)

В авиакомпании отмечают, что будут сокращены рейсы из Киева в Рим и Милан. Ограничения будут действовать с января по февраль 2022 года.

На сайте национального авиаперевозчика есть обновленное расписание рейсов.

При этом землякам, которые намеревались лететь в Италию, но не являются владельцами вида на жительство или не имеют уважительных причин для путешествия в эту страну, перевозчик предоставляет предложение "изменить маршрут путешествия на любые рейсы авиакомпании и внутренний код-шеринг, выполняемые с 16 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года, без оплаты штрафа и доплаты по тарифу обслуживания в оригинальном билете".

Важно, что МАУ предлагает клиентам еще следующие решения по выбору. В частности, поменять дату полета на рейсы этого перевозчика в Рим или Милан, осуществляемые с 1 февраля 2021 года, без оплаты штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе бронирования в течение срока действия билета. Также можно оформить полную или частичную компенсацию денежных средств.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Италия закрывает свои границы для украинских туристов. С 16 декабря 2021 украинцы больше не смогут пересекать границу Италии в туристических целях. Свои границы европейская страна закрывает до 31 января 2022 года. Италия будет разрешать пересечение своих границ только тем украинцам, которые имеют вид на жительство, официально работают, учатся, или же проходят лечение.

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