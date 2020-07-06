Испытания или авария: как Россия может быть причастна к радиационному загрязнению Европы

Повышение уровня радиации на границе России и Евросоюза может быть следствием испытаний или аварии на атомной электростанции. Об этом сообщили в Центре Разумкова, где решили провести собственное расследование причин загрязнения.

Первыми еще в начале июня бить тревогу начали в Норвегии. Там заявили, что со стороны России в направлении Евросоюза движется облако радиации. Далее к норвежцам присоединились Финляндия, а также Швеция. По данным Шведского управления по радиационной безопасности, в городах Висбю, а также Стокгольме уровень радиационных веществ резко подскочил. В атмосфере зафиксировали опасную концентрацию изотопов цезия, рутения и кобальта.

Международное агенство атомной энергетики также заявило о повышенном радиационном фоне на границе с РФ, но окончательной причины такого явления так и не назвали.

В Центре Разумкова считают, что основных причин радиационного загрязнения Европы в июне может быть три:

Авария на атомной электростанции

Если учесть концентрацию изотопов, то можно предположить, что был поврежден первый контур одного из ядерных реакторов или же топливный элемент. Это могло произойти на Кольской или же Ленинградской АЭС, где используют реакторы первого советского поколения. Также, предположительно, похожая авария могла произойти на государственном предприятии "Маяк" в Челябинской области.

Авария на плавучей АЭС "Академик Ломоносов"

Плавучую АЭС Россия ввела в эксплуатацию в конце мая этого года на Чукотке. До этого полгода она работала в тестовом режиме. "Академик Ломоносов" - это экспериментальный проект. Не исключено, что во время испытаний могла произойти авария, а в атмосферу попали изотопы, которые облаком пошли на Европу. Тестировали станцию, чтобы найти слабые места и устранить их перед продажей плавучих АЭС за границу.

Испытание ядерного оружия

Россия сейчас активно проводит различные учения в Арктике и тестирует там новое оружие. В Центре Разумкова напомнили, что в августе 2019 года Россия уже попыталась испытать крылатую ракету на полигоне около Северодвинска. Тогда все пошло не по плану - произошел взрыв в ракетном двигателе, и, как следствие, в атмосферу попала высокая концентрация радиации.

Также Россия могла проводить испытания торпед в воде. Радиационные частицы могли попасть в воздух, когда пораженную цель подняли на поверхность.

Напомним, что официальной причины повышения уровня радиации на границе России и Евросоюза нет. В самой РФ ранее заявили, что они вообще никак к этому не причастны.

"Комментарии" также рассказывали о том, что от радиации в Москве умерли два человека.

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