Испытали 30 грузовиков: в Запорожье завершается строительство моста (ФОТО)

В Запорожье в этом году будет завершено строительство флагманского промышленного объекта программы "Большая стройка" – нового вантового моста. Важно, что инициировал это национальное новшество Президент Владимир Зеленский. В преддверии открытия верховой части моста, которое состоится через несколько дней, здесь опробовали его на прочность – в динамических и статистических испытаниях были задействованы 30 грузовиков. Об этом мероприятии сообщает Укравтодор, который разместил фотографии из события в Запорожье в социальных сетях.

В городе завершают долгострой (фото из открытых источников)

Этот важный дорожный объект в этом городе за 16 лет получил статус долгостроя. Мостостроители здесь начали активно выполнять необходимые работы только после того, как вантовый мост вошел в президентскую программу. В 2020 году транспорт пошел через верхнюю часть балочного моста, соединяющего остров Хортицу и одноименный район города. Полный запуск этого объекта позволит полностью соединить территории на двух берегах реки Днепр.

Важно, что в состав нового мостового комплекса, где предусмотрены вантовый и балочный мосты, также входит 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений. Интересно, что протяженность дорожного полотна этого запорожского мостового комплекса вместе с новыми мостами составляет 9 км.

В день испытаний 30 запорожских грузовых автомобилей останавливались на контрольных точках, специалисты в это время производили замеры поведения конструкций моста, как при проезде грузовиков, так и тогда, когда они останавливались.

В этих испытаниях участвовали представители подрядчиков: специалисты компании "Онур" и эксперты независимого технического надзора — австрийской компании iC consulenten, инженерные специалисты ГП "ГосдорНИИ".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что возле Днепра построили детский сад в форме сот.

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