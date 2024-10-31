Исповедуют посттоталитарный подход: юристы рассказали, что не так с работой судей ВАКС

Судьи могут быть причастны к выполнению задач прокуроров САП и детективов НАБУ. Об этом заявил адвокат Тарас Баранов во время рассмотрения Высшим Советом Правосудия жалобы на судей ВАКС Сергея Боднаря, Виктора Панкулича и Игоря Панаида.

Судей Высшего антикорсуда обвинили в выполнении задач НАБУ. Фото из открытых источников

"Судьи ВАКС занимают активную позицию, которая фактически направлена на то, чтобы осуществлять функцию обвинения – подыгрывать прокурорам САП и детективам НАБУ. В ходатайстве, которое судьи Апелляционной палаты ВАКС подали в Высший совет правосудия, раскрывается подход, исповедуемый в Высшем антикоррупционном суде. ВАКС придерживаются посттоталитарного, постсоветского подхода, когда нужно поспособствовать обвинению — САП и НАБУ, выполнить их задачу", — подчеркнул Баранов.

Адвокат Татьяна Поповская выразила удивление, что судьи ВАКС якобы затягивают процесс в ВРП.

"Судди ВАКС могут сознательно затягивать дисциплинарный процесс. Меня такие действия судей удивляют. Обычно они обвиняют адвокатов в злоупотреблении своими правами, но сейчас сами же поступают так же, то есть злоупотребляют своими правами", – отметила она.

Согласно материалам , рассматриваемым ВРП, в конце 2022 года коллегия судей АП ВАКС рассматривала апелляционную жалобу прокурора САП на решение следователя судьи ВАКС. По решению было отказано в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Нины Мезенцевой. В ходе судебного заседания раздался сигнал воздушной тревоги. Коллегия судей приняла решение объявить перерыв и предоставить участникам судебного процесса возможность пойти в укрытие. Вернувшись в помещение суда, адвокаты выяснили, что судьи ВАКС рассмотрели ходатайство детектива НАБУ без защитников обвиняемой.

На последнем заседании Высший Совет Правосудия не смог принять решение в жалобе на судей и решил отложить решение по дисциплинарному делу. Фактически – на неопределенный срок.

Как сообщалось ранее, согласно результатам опроса группы "Рейтинг", судебная власть, которую, в частности, представляет ВАКС, имеет самый низкий уровень доверия украинцев: ей не доверяют 72% граждан.

На то, что ВАКС склонен поддерживать НАБУ и САП неоднократно обращали внимание отечественные юристы. По сути это признавал и сам Гизо Углава, бывший заместитель председателя НАБУ: "Мы работали (с ВАКС, — ред) как одно целое. Конечно, за это мы подвергались жесткой критике, нас обвиняли в беспрецедентной концентрации власти".



