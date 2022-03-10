Использование гражданскими оружиями против оккупантов: в Нацполиции дали объяснение

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Козлова Альбіна
Глава Нацполиции Игорь Клименко объяснил особенности реализации закона "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" , предусматривающего использование оружия против оккупантов гражданскими лицами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Фото иллюстративное / Pixabay
Согласно статьям закона граждане, имеющие разрешения на использование оружия и навыки им пользоваться, могут бороться против российских оккупантов и применять огнестрельное оружие.
Оружие по упрощенной процедуре могут получить ветераны и пенсионеры органов внутренних дел, Нацполиции, НАБУ, Службы судебной охраны, государственной пожарной охраны, налоговой милиции, БЭБ или Государственной уголовно-исполнительной службе, участники боевых действий. Все, кто получит оружие, будут закрепляться за подразделениями полиции или терробороны. Таких граждан будут привлекаться к выполнению оборонных задач и обеспечению правопорядка на улицах населенных пунктов. Кроме того, лица, которым выдали оружие, будут вноситься в Информационный портал Национальной полиции Украины.
Согласно статье 2 закона, гражданские лица могут использовать оружие аналогично применению оружия военнослужащими при отпоре вооруженной агрессии против Украины. В статье 3 говорится, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, совершающих вооруженную агрессию против Украины. Использование оружия против оккупантов разрешено на период действия военного положения. После его отмены в течение 10 дней лица, получившие оружие, должны вернуть его в правоохранительные органы.
Как сообщал портал, тела оккупантов сжигают в ямах.
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