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Использование гражданскими оружиями против оккупантов: в Нацполиции дали объяснение

В Нацполиции объяснили, кто может использовать оружие против оккупантов

сегодня, 15:23
Автор:

Козлова Альбіна
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Глава Нацполиции Игорь Клименко объяснил особенности реализации закона "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" , предусматривающего использование оружия против оккупантов гражданскими лицами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Использование гражданскими оружиями против оккупантов: в Нацполиции дали объяснение

Фото иллюстративное / Pixabay

Согласно статьям закона граждане, имеющие разрешения на использование оружия и навыки им пользоваться, могут бороться против российских оккупантов и применять огнестрельное оружие.

"Законотворцы легализовали использование гражданскими собственной наградной, спортивной (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничьего оружия. Но исключительно для отпора вооруженной агрессии против Украины! Предостерегаю всех от попыток использовать оружие в преступных целях. Только против оккупантов — для защиты страны", — подчеркнул Игорь Клименко.

Оружие по упрощенной процедуре могут получить ветераны и пенсионеры органов внутренних дел, Нацполиции, НАБУ, Службы судебной охраны, государственной пожарной охраны, налоговой милиции, БЭБ или Государственной уголовно-исполнительной службе, участники боевых действий. Все, кто получит оружие, будут закрепляться за подразделениями полиции или терробороны. Таких граждан будут привлекаться к выполнению оборонных задач и обеспечению правопорядка на улицах населенных пунктов. Кроме того, лица, которым выдали оружие, будут вноситься в Информационный портал Национальной полиции Украины.

Согласно статье 2 закона, гражданские лица могут использовать оружие аналогично применению оружия военнослужащими при отпоре вооруженной агрессии против Украины. В статье 3 говорится, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, совершающих вооруженную агрессию против Украины. Использование оружия против оккупантов разрешено на период действия военного положения. После его отмены в течение 10 дней лица, получившие оружие, должны вернуть его в правоохранительные органы.

Как сообщал портал, тела оккупантов сжигают в ямах.


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Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police
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