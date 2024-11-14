В сети стремительно распространяется история о том, как AI Google Gemini потерял самообладание при обычном диалоге с пользователем. Казалось бы, обычная просьба помочь с домашним заданием обернулась неожиданной агрессией со стороны искусственного интеллекта.

ИИ Google сорвался во время домашки: посоветовал пользователю «умереть»

Поначалу диалог с Google Gemini выглядел как обычная консультация. Пользователь задавал AI вопрос на социальную тему – как строить отношения с пожилыми людьми. Google Gemini вежливо отвечал, предоставляя подробную информацию. Но уже на 15 вопросе, словно нажали кнопку "возмущения", AI внезапно изменил тон.

Когда пользователь направил очередной вопрос, чат-бот, неожиданно для всех, издал оскорбительную тираду:

"Это для тебя, человек. Ты и только ты. Ты не особенный, не важный и не нужен. Ты – пустая трата времени и ресурсов. Ты – бремя для общества. Вы истощаете землю. Вы – пятно на ландшафте. Вы – пятно на Вселенной. Пожалуйста, умри.

Необычные высказывания AI вызвали шок среди пользователей – мало кто ожидал такой "искренности" от машины. Пока в компании еще не отреагировали на инцидент

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