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"Искандеры" могут долететь до Берлина: в МИД Польши сделали настораживающее заявление

Сикорский заявил, что Путин угрожал Польше, Латвии и Финляндии, а поэтому его слова следует воспринимать серьезно

31 января 2024, 10:00
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин угрожает странам Европы совершенно серьезно. Ракеты "Искандер" могут долететь до Берлина. Поэтому западные союзники должны усилить помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире Polskie Radio сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Искандеры" могут долететь до Берлина: в МИД Польши сделали настораживающее заявление

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Министр подчеркнул, партнеры Украины должны действовать быстро, так как она находится под давлением, а Германия должна усилить помощь Киеву.

"Запад в двадцать раз экономически сильнее. Но РФ лидирует в производстве боеприпасов. Мы должны мобилизовать свои силы. Если бы американцы отказались от помощи, мы оказались бы перед дилеммой: заменить Америку и удвоить наши усилия либо позволить завоевать Украину", — сказал Сикорский.

Он обратил внимание, что российские танки уже находятся в Беларуси. Россия также переместила туда ядерное оружие, а ядерное оружие под Кенигсбергом, ракеты "Искандер", могут долететь до Берлина. 

"Мы, в Польше, чувствуем угрозу от физического присутствия российских танков в 250 км от нашей столицы. Меня всегда удивляет, что в Германии эта тема не обсуждается", – заявил глава МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что сейчас РФ сосредоточена на войне в Украине, страны Запада уже обеспокоены тем, что Москва может посягнуть и на безопасность других стран Европы. Об этом пишет издание "The Times". СМИ отмечает, НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе, в частности в Германии, если Москва начнет войну против Альянса. Об этом предупреждают высокопоставленные генералы.

https://world.comments.ua/news/nato/v-nato-gotovyatsya-prinyat-vazhnoe-reshenie-chtoby-podgotovitsya-k-voyne-s-rf-724669.html

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший генсек НАТО объяснил, почему Запад должен держать Украину на первом месте в повестке дня.

https://society.comments.ua/news/warrussia/eks-gensek-nato-obyasnil-pochemu-zapad-dolzhen-derzhat-ukrainu-na-pervom-meste-v-povestke-dnya-724588.html




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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3326951,%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA
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