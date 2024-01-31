"Искандеры" могут долететь до Берлина: в МИД Польши сделали настораживающее заявление

Российский диктатор Владимир Путин угрожает странам Европы совершенно серьезно. Ракеты "Искандер" могут долететь до Берлина. Поэтому западные союзники должны усилить помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире Polskie Radio сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Министр подчеркнул, партнеры Украины должны действовать быстро, так как она находится под давлением, а Германия должна усилить помощь Киеву.

"Запад в двадцать раз экономически сильнее. Но РФ лидирует в производстве боеприпасов. Мы должны мобилизовать свои силы. Если бы американцы отказались от помощи, мы оказались бы перед дилеммой: заменить Америку и удвоить наши усилия либо позволить завоевать Украину", — сказал Сикорский.

Он обратил внимание, что российские танки уже находятся в Беларуси. Россия также переместила туда ядерное оружие, а ядерное оружие под Кенигсбергом, ракеты "Искандер", могут долететь до Берлина.

"Мы, в Польше, чувствуем угрозу от физического присутствия российских танков в 250 км от нашей столицы. Меня всегда удивляет, что в Германии эта тема не обсуждается", – заявил глава МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что сейчас РФ сосредоточена на войне в Украине, страны Запада уже обеспокоены тем, что Москва может посягнуть и на безопасность других стран Европы. Об этом пишет издание "The Times". СМИ отмечает, НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе, в частности в Германии, если Москва начнет войну против Альянса. Об этом предупреждают высокопоставленные генералы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – бывший генсек НАТО объяснил, почему Запад должен держать Украину на первом месте в повестке дня.

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