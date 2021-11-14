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Иск Медведчука в ЕСПЧ: помощь при рассмотрении окажет ведущий юрист из Европы Мельмендье

По одному из обращений адвокатов в ЕСПЧ открыто производство

сегодня, 14:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Ведущий европейский юрист Бертран Мельмендье поможет при рассмотрении обращения главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в Европейский суд по правам человека. Об этом во время пресс-конференции на тему "Ведущий европейский адвокат присоединяется к команде правовой защиты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука" заявила адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко, пишет 112 юа.

Иск Медведчука в ЕСПЧ: помощь при рассмотрении окажет ведущий юрист из Европы Мельмендье

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"Украина в свое время присоединилась к европейской конвенции по правам человека, а это значит, что Украина взяла на себя обязательства всемерно подтверждать и защищать европейские ценности и основоположные права граждан и на уровне Конституции Украины, и на уровне уголовно-процессуального кодекса утверждается, что в Украине действует приоритет международного права, международных договоров над национальными нормами. Уголовное и процессуальное законодательство, принцип верховенства права должны в Украине применяться с учетом практики ЕСПЧ", — сказала она.

Юрист отметила: "Человек, его права и свободы признаются наивысшими ценностями в Украине и именно это определяет суть и направленность государства и государственных органов. Это декларация, а что происходит на деле?".

"А на деле мы приведем вам пример уголовных  производств в отношении лидера оппозиции Виктора Владимировича Медведчука. Виктору Владимировичу сообщено о подозрении в двух уголовных производствах — это  события 2014-2020 годов, и угольное дело — события 2014-2015 годов. С момента сообщения Виктору Владимировичу о подозрении защита получила доступ к материалам досудебного расследования. Мы видим, что несмотря на четкие, строгие иерархичные нормы украинского и международного законодательства правоохранительные органы Украины в отношении Виктора Владимировича действуют вне правового поля. Мы отреагировали на это, в том числе и с точки зрения нарушения основоположных прав нашего клиента. Мы подали два обращения в ЕСПЧ. И у нас есть ответ.  По одному из обращений открыто производство – дело называется "Медведчук против Украины №32100/2021". Материалы второго нашего обращения послужили усилением доводов для первого, объединены с первыми  и будут с ним рассматриваться одновременно, ибо нарушения такие же – повторяющиеся: нарушение права на свободу Виктора Владимировича, нарушение права на доступ его к правосудию, преследование по политическим мотивам", — указала адвокат.

По ее словам, "чтобы власть не обвинила нас в предубежденности, именно поэтому к нам присоединился г-н Бертран".

"Это ведущий европейский юрист и кому, как не ему, знать о том, как нормы европейского законодательства применяются, соблюдаются. Мы будем рады,  если г-н Бертран поможет нам и при последующих обращениях в ЕСПЧ в интересах Виктора Владимировича", — подытожила Чередниченко.


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Источник: https://video.112ua.tv/cherednichenko-vedushhiy-yurist-iz-evropy-melmende-pomozhet-pri-rassmotrenii-iska-medvedchuka-v-espch-350776.html
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