Иск Медведчука в ЕСПЧ: помощь при рассмотрении окажет ведущий юрист из Европы Мельмендье

Ведущий европейский юрист Бертран Мельмендье
поможет при рассмотрении обращения главы политсовета партии
"Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука
в Европейский суд по правам человека. Об этом во время
пресс-конференции на тему "Ведущий европейский адвокат присоединяется к
команде правовой защиты председателя политсовета партии "Оппозиционная
платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука" заявила адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко, пишет 112 юа.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
"Украина в свое время присоединилась к европейской конвенции по
правам человека, а это значит, что Украина взяла на себя обязательства
всемерно подтверждать и защищать европейские ценности и основоположные
права граждан и на уровне Конституции Украины, и на уровне
уголовно-процессуального кодекса утверждается, что в Украине действует
приоритет международного права, международных договоров над
национальными нормами. Уголовное и процессуальное законодательство,
принцип верховенства права должны в Украине применяться с учетом
практики ЕСПЧ", — сказала она.
Юрист отметила: "Человек, его права и свободы признаются наивысшими
ценностями в Украине и именно это определяет суть и направленность
государства и государственных органов. Это декларация, а что происходит
на деле?".
"А на деле мы приведем вам пример уголовных производств в отношении лидера оппозиции Виктора Владимировича Медведчука
.
Виктору Владимировичу сообщено о подозрении в двух уголовных
производствах — это события 2014-2020 годов, и угольное дело — события
2014-2015 годов. С момента сообщения Виктору Владимировичу о подозрении
защита получила доступ к материалам досудебного расследования. Мы видим,
что несмотря на четкие, строгие иерархичные нормы украинского и
международного законодательства правоохранительные органы Украины в
отношении Виктора Владимировича действуют вне правового поля. Мы
отреагировали на это, в том числе и с точки зрения нарушения
основоположных прав нашего клиента. Мы подали два обращения в ЕСПЧ. И у
нас есть ответ. По одному из обращений открыто производство – дело
называется "Медведчук
против Украины №32100/2021". Материалы второго нашего обращения
послужили усилением доводов для первого, объединены с первыми и будут с
ним рассматриваться одновременно, ибо нарушения такие же –
повторяющиеся: нарушение права на свободу Виктора Владимировича,
нарушение права на доступ его к правосудию, преследование по
политическим мотивам", — указала адвокат.
По ее словам, "чтобы власть не обвинила нас в предубежденности, именно поэтому к
нам присоединился г-н Бертран".
"Это ведущий европейский юрист и кому, как не ему, знать о том, как
нормы европейского законодательства применяются, соблюдаются. Мы будем
рады, если г-н Бертран поможет нам и при последующих обращениях в ЕСПЧ в
интересах Виктора Владимировича", — подытожила Чередниченко.