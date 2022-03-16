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Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации в Мариуполе и количестве эвакуированных

Из города выехало 20 тысяч граждан на частном транспорте, автобусы и гуманитарная помощь не могут добраться до города

сегодня, 09:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, какая ситуация в Мариуполе, где застряли иностранцы и украинцы. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.

Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации в Мариуполе и количестве эвакуированных

Эвакуация граждан, фото ГСЧС

По ее словам 15 марта не сработал самый ожидаемый эвакуационный коридор – "Запорожье — Мариуполь", пятые сутки гуманитарный груз находится в 84 километрах от Мариуполя. Водители не могут подвезти его туда из-за обстрелов и минирования территории.

В Мариупольской клинике интенсивного лечения скрывались от обстрелов четыреста горожан из близлежащих домов и персонал медучреждения, оккупанты всех этих людей взяли в заложники. Мир должен дать оценку таким действиям агрессора и признать россию государством-террористом, говорит министр.

Из Мариуполя за двое суток на частных автомобилях удалось уехать 20 тысячам человек. Однако там остаются немало украинцев, которые не могут эвакуироваться, а централизованный конвой из автобусов ожидает разрешения оккупантов, чтобы проехать в город и забрать граждан.

Дорога от Мангуша через Бердянск до Мариуполя постоянно обстреливается и минируется. По словам министра, в заложниках оккупантов остаются и иностранцы, более 100 граждан Турции.

По информации главы Запорожской ОГА, 15 марта 3207 автомобилей добрались из Мариуполя в Запорожье по "зеленому коридору". Область приняла и расселила более 3000 человек, из них 772 ребенка.

Утром 16 марта глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что оккупанты бомбили гражданские объекты. Ракеты попали в район железнодорожного вокзала Запорожье-2 и ботанического сада. По предварительным данным, погибших нет.

Как сообщал портал, в Запорожском областном центре собаководства КСУ рассказали, как помогают животным во время войны.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/irina-vereshchuk-koli-zavtra-ochilnik-tureckoyi-diplomatiyi-chavushoglu-rozmovlyatime-z-kremlem-hotilosya-b-shchob-vin-pochuv-kriki-dopomogi-vid-ponad-100-svoyih-gromadyan-yaki-perebuvayut-u-mariupoli
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