Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации в Мариуполе и количестве эвакуированных

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, какая ситуация в Мариуполе, где застряли иностранцы и украинцы. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.



Эвакуация граждан, фото ГСЧС

По ее словам 15 марта не сработал самый ожидаемый эвакуационный коридор – "Запорожье — Мариуполь", пятые сутки гуманитарный груз находится в 84 километрах от Мариуполя. Водители не могут подвезти его туда из-за обстрелов и минирования территории.

В Мариупольской клинике интенсивного лечения скрывались от обстрелов четыреста горожан из близлежащих домов и персонал медучреждения, оккупанты всех этих людей взяли в заложники. Мир должен дать оценку таким действиям агрессора и признать россию государством-террористом, говорит министр.

Из Мариуполя за двое суток на частных автомобилях удалось уехать 20 тысячам человек. Однако там остаются немало украинцев, которые не могут эвакуироваться, а централизованный конвой из автобусов ожидает разрешения оккупантов, чтобы проехать в город и забрать граждан.

Дорога от Мангуша через Бердянск до Мариуполя постоянно обстреливается и минируется. По словам министра, в заложниках оккупантов остаются и иностранцы, более 100 граждан Турции.

По информации главы Запорожской ОГА, 15 марта 3207 автомобилей добрались из Мариуполя в Запорожье по "зеленому коридору". Область приняла и расселила более 3000 человек, из них 772 ребенка.



Утром 16 марта глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что оккупанты бомбили гражданские объекты. Ракеты попали в район железнодорожного вокзала Запорожье-2 и ботанического сада. По предварительным данным, погибших нет.

Как сообщал портал, в Запорожском областном центре собаководства КСУ рассказали, как помогают животным во время войны.











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