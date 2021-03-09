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Ирена Карпа рассказала, где можно найти богатого мужа

По словам Ирены Карпы, познакомиться с иностранцем нетрудно

сегодня, 14:15
Автор:

Кириєнко Анна

Украинская писательница Ирена Карпа рассказала, где можно найти богатого мужа, если вы оказались в Париже. Свои рекомендации женщина опубликовала в Инстаграме.

Ирена Карпа рассказала, где можно найти богатого мужа

Где найти богатого мужа - рассказывает Ирена Карпа. Фото: 24 канал

Наиболее удачным и беспроигрышным стал "Тиндер" — популярное приложение для знакомств. По словам Ирены Карпы парижанки также активно пользуются этим способом.

Так ее знакомая, которая просто приехала на несколько дней в Париж нашла себе мужа и переехала к нему жить.

Если же вы любите живые внезапные встречи, Ирена Карпа рекомендует посетить несколько местных баров: Avant comptoir, Presciption, Le Fumoir, Bar de Bristol.

Наиболее смелые женщины могут посетить парижские свингер-клубы и получить не только новые знакомства, но и безумные эмоции.

К приятным встречам и дальнейшему общению могут привести и вечеринки у знакомых. К слову, встретить свою судьбу можно и на обычной прогулке или во время выгула домашнего любимца.

"Нигде так просто не завязывается смол-ток в Париже, как в очереди за устрицами или свежей зеленью на утреннем рынке. Становитесь в очередь за симпатичным мужчиной и спрашивайте его, с чем он будет готовить свой шпинат или морского черта", — оптимистично добавила писательница.

Напомним, что сама Ирена Карпа еще в 2018 году вышла замуж за Людовика-Кирилла Требюше, который является потомком рода писателя Виктора Гюго.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, что во Франции изобрели тест на коронавирус, который можно пройти со смартфона. Такой тест может провести практически любой человек без специальной подготовки. Подробнее об изобретении читайте в нашем материале.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CMAR_-yrUye/?utm_source=ig_web_copy_link
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