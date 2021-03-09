Украинская писательница Ирена Карпа рассказала, где можно найти богатого мужа, если вы оказались в Париже. Свои рекомендации женщина опубликовала в Инстаграме.

Где найти богатого мужа - рассказывает Ирена Карпа. Фото: 24 канал

Наиболее удачным и беспроигрышным стал "Тиндер" — популярное приложение для знакомств. По словам Ирены Карпы парижанки также активно пользуются этим способом.

Так ее знакомая, которая просто приехала на несколько дней в Париж нашла себе мужа и переехала к нему жить.

Если же вы любите живые внезапные встречи, Ирена Карпа рекомендует посетить несколько местных баров: Avant comptoir, Presciption, Le Fumoir, Bar de Bristol.

Наиболее смелые женщины могут посетить парижские свингер-клубы и получить не только новые знакомства, но и безумные эмоции.

К приятным встречам и дальнейшему общению могут привести и вечеринки у знакомых. К слову, встретить свою судьбу можно и на обычной прогулке или во время выгула домашнего любимца.

"Нигде так просто не завязывается смол-ток в Париже, как в очереди за устрицами или свежей зеленью на утреннем рынке. Становитесь в очередь за симпатичным мужчиной и спрашивайте его, с чем он будет готовить свой шпинат или морского черта", — оптимистично добавила писательница.

Напомним, что сама Ирена Карпа еще в 2018 году вышла замуж за Людовика-Кирилла Требюше, который является потомком рода писателя Виктора Гюго.

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