Иран повышает ставки – заявил, что разработал крылатую ракету большой дальности

Иран разработал крылатую ракету с радиусом действия 1650 км, заявил в пятницу старший командующий Корпуса стражей исламской революции. Это может вызвать беспокойство Запада после использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины. как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Иран разработал крылатую ракету большой дальности. Фото: из открытых источников

Глава аэрокосмических сил Революционной гвардии Амир Али Хаджизаде заявил, что крылатая ракета уже добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран. Также государственное телевидение Ирана показало первые кадры с новой крылатой ракетой "Павех" (Paveh).

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Кроме ракеты, Хаджизаде рассказывал много о том, что Иран преследует одна цель – отомстить США за ликвидацию в 2020 году в Багдаде иранского военного командира Касема Сулеймани с помощью беспилотника.

Хаджизаде назвал крылатую ракету большой дальности "Паве" еще одним шагом вперед Воздушно-космических сил КСИР, пишет иранское агентство IRNA.

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