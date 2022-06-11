Инвестиции в ІТ-сектор: как украинцам получить престижную работу от государства – о чем идет речь

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готов вкладывать деньги в развитие ІТ-сферы в Украине. В том числе, украинский фонд стартапов будет выкупать долю у вновь созданных компаний (бюджет программы в год – 10 млрд грн), а 60 тысяч украинцев, желающих получить квалификацию junior developer, графический дизайнер или другой технической специальности, смогут получить грант на обучение на ІТ -курсах. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти правительственные инициативы.

Работа в IT-секторе. Фото: из открытых источников

Эта инициатива позволит многим найти новые возможности в цифровой сфере

Эксперт по цифровым технологиям, основательница Digital Transformation Institute of Ukraine Надежда Васильева полностью поддерживает данное решение правительства.

"Это отличная инициатива, имеющая примеры успешной реализации на мировом уровне. Учитывая, сколько людей частично или полностью потеряли работу в результате российской агрессии, эта инициатива позволит многим найти новые возможности в цифровой сфере", – аргументирует Надежда Васильева.

Но, акцентирует она, стоит обратить внимание на две вещи:

– эта инициатива должна быть поддержана и крупными IT-игроками, чтобы молодые предприниматели смогли получить профессиональную менторскую поддержку (без нее, в 8 случаях из 10, подавляющее большинство стартапов так и остаются стартапами);

– государство должно обратить внимание на женщин, временно уехавших за границу.

"Мы должны разработать отдельное направление в рамках этой инициативы или отдельно программу, которая позволит женщинам, выехавшим в Европу, овладеть новыми навыками для переквалификации или создания собственного дела", – подчеркивает Надежда Васильева.

Это огромная нагрузка на госбюджет – откуда деньги непонятно

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассуждает так:

"В каждом из пунктов новой экономической стратегии, о которой говорил Шмыгаль, везде – дадим деньги этим, профинансируем то… Но вопрос – откуда деньги и на все эти ІТ-программы, на помощь малому и среднему бизнесу , на все эти гранты? В прошлом месяце Украина потратила 240 млрд грн, а в качестве налогов бюджет получил всего 83 миллиарда. Остальное было перекрыто за счет прямой эмиссии НБУ, грантов доноров и кредитов, которые полностью пошли на финансирование соцвыплат, зарплат и военных расходов. Еще раз отмечаю – в виде налогов мы получил всего 83 миллиарда, а только на войну потратили более 100 миллиардов (согласно данным Минфина)".

По словам эксперта, пока не будет понятно происхождение средств, все эти программы, все эти красивые заявления премьера – лишь замыливание глаз гражданам Украины.

"Напомню, что все еще действует программа 5-7-9. Когда заемщик платить именно это процента, а разницу между рыночной ценой кредита и ставкой 5-7-9 – покрывает бюджет. До поднятия ставки рефинансирования с 10 до 25%, стоимость кредита была порядка 13-14% годовых. Но одно дело погасить 6-7% от суммы кредита, как ранее делало государство, а другое – погашать 23-24%, как будет теперь. Представляете, какая дополнительная нагрузка на госбюджет? Я уж не говорю о том, что на аукционе 9 июня Минфин смог привлечь всего 240 млн. После чего НБУ выкупил военных облигаций под 11% годовых на 70 млрд. Всего же с начала войны выкупил их уже на 190 млрд. А такой выкуп облигаций Нацбанком – это пряма эмиссия денег, печатный станок", – резюмирует Олег Пендзин.

Лучшее, что может сделать государство в условиях крайней ограниченности в бюджетных ресурсах, – не тратить деньги на подобную поддержку

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что принятие закона по Дия Сити об специальных условия ІТ индустрии + изменений в налоговый кодекс – уже достаточное действие, которое государство предприняло в поддержку ІТ индустрии.

"Думаю, что больше ничего не надо. Данная профессия и так расценивается украинцами как привлекательная профессия. Но далеко не все могут быть в ІТ. Ведь это требует особо склада ума, концентрации внимания, особой системности мышления", – поясняет Даниил Монин.

По его мнению, лучшее, что может сделать государство в условиях крайней ограниченности в бюджетных ресурсах, – не тратить деньги на подобную поддержку.

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