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Интернет и связь: в СИЗО начнут предоставлять новые услуги

Экспериментальный проект должны реализовать до 2023 года

сегодня, 14:50
Автор:

Козлова Альбіна

Кабинет министров рассмотрел проект постановления "О реализации экспериментального проекта по платной услуге с предоставлением доступа к интернету и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы". Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Интернет и связь: в СИЗО начнут предоставлять новые услуги

Киевський следственный изолятор, фото Министерства юстиции

Согласно документу, за определенную сумму денег взятым под стражу позволять пользоваться телефонами. Проект должны реализовать до апреля 2023 года. После чего Министерство юстиции отчитается о результатах эксперимента в изоляторах. Пока неизвестно сколько будут стоить новые услуги для заключенных и как будут предоставлять доступ к интернету. Возможно позволят пользоваться смартфонами, проведут вай-фай в изоляторах или создадут "компьютерные классы" для того, чтобы заключенные могли поискать в Сети нужную информацию, посмотреть видео и тому подобное.

Также не сообщается сколько средств выделят на реализацию этого проекта.

Однако известно, что пользование глобальной сетью Интернет планировалось разрешить и для осужденных. Пользоваться интернетом и делать онлайн-свидания осужденные должны под контролем администрации в течение дня, в свободное от работы время и вне времени, которое предусмотрено для приема пищи и непрерывного сна. Об этом говорится в Плане мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека.

Кроме этого, в документе отмечается, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и готовится ко второму чтению проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по имплементации некоторых стандартов Совета Европы" (рег. № 2291 от 06.07.2015), которым предусмотрено право доступа к глобальной сети Интернет лицами, взятыми под стражу, в порядке, определенном нормативными правовыми актами Министерства юстиции Украины, не реже одного раза в семь дней и в порядке очередности.

Как сообщал портал "Комментарии", в Министерстве юстиции рассказали о ценах на платные камеры для заключенных.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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