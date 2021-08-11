Интернет и связь: в СИЗО начнут предоставлять новые услуги

Кабинет министров рассмотрел проект постановления "О реализации экспериментального проекта по платной услуге с предоставлением доступа к интернету и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы". Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Киевський следственный изолятор, фото Министерства юстиции

Согласно документу, за определенную сумму денег взятым под стражу позволять пользоваться телефонами. Проект должны реализовать до апреля 2023 года. После чего Министерство юстиции отчитается о результатах эксперимента в изоляторах. Пока неизвестно сколько будут стоить новые услуги для заключенных и как будут предоставлять доступ к интернету. Возможно позволят пользоваться смартфонами, проведут вай-фай в изоляторах или создадут "компьютерные классы" для того, чтобы заключенные могли поискать в Сети нужную информацию, посмотреть видео и тому подобное.

Также не сообщается сколько средств выделят на реализацию этого проекта.

Однако известно, что пользование глобальной сетью Интернет планировалось разрешить и для осужденных. Пользоваться интернетом и делать онлайн-свидания осужденные должны под контролем администрации в течение дня, в свободное от работы время и вне времени, которое предусмотрено для приема пищи и непрерывного сна. Об этом говорится в Плане мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека.



Кроме этого, в документе отмечается, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и готовится ко второму чтению проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по имплементации некоторых стандартов Совета Европы" (рег. № 2291 от 06.07.2015), которым предусмотрено право доступа к глобальной сети Интернет лицами, взятыми под стражу, в порядке, определенном нормативными правовыми актами Министерства юстиции Украины, не реже одного раза в семь дней и в порядке очередности.

Как сообщал портал "Комментарии", в Министерстве юстиции рассказали о ценах на платные камеры для заключенных.



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