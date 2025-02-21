Интернет без помех: как госучреждения будут работать во время блекаутов

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Амбарцумян Анна
Теперь государственные учреждения в Украине смогут работать даже в случае длительного отключения света. Правительство приняло постановление, обязывающее провайдеров обеспечивать бесперебойный доступ в интернет в ЦНАПах, больницах и других коммунальных учреждениях. Это означает, что граждане могут получать необходимые услуги даже в кризисных ситуациях.
Фото из открытых источников
Согласно новым требованиям, интернет в госучреждениях должен работать независимо от электроснабжения. Для этого провайдеры должны:
Предоставлять гарантированную скорость с учетом количества пользователей:
До 20 человек – не менее 100 Мбит/с
От 20 до 100 человек — 500 Мбит/с
Более 100 человек — 1 Гбит/с
В учреждениях с более чем 100 работниками заключать договора с двумя провайдерами для резервного подключения.
Развертывать зоны свободного Wi-Fi в местах ожидания, чтобы граждане имели доступ в Интернет даже в случае его исчезновения дома.
Переход на новые условия будет проходить постепенно — тендеры на обновленные услуги будут проводиться после завершения действующих контрактов. Это решение не только повысит эффективность работы госорганов, но обеспечит украинцам стабильный интернет в важнейших учреждениях страны.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине появилась новая возможность сообщать о проблемах с мобильной связью и интернетом. Теперь пользователи могут оставлять обращение через приложение "Действие", чтобы операторы оперативнее устраняли перебои. Информацию будет получать Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи, которая вместе с провайдерами будет работать над улучшением качества сети.
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