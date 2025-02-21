Интернет без помех: как госучреждения будут работать во время блекаутов

Теперь государственные учреждения в Украине смогут работать даже в случае длительного отключения света. Правительство приняло постановление, обязывающее провайдеров обеспечивать бесперебойный доступ в интернет в ЦНАПах, больницах и других коммунальных учреждениях. Это означает, что граждане могут получать необходимые услуги даже в кризисных ситуациях.

Фото из открытых источников

Что измениться

Согласно новым требованиям, интернет в госучреждениях должен работать независимо от электроснабжения. Для этого провайдеры должны:

Предоставлять гарантированную скорость с учетом количества пользователей:

До 20 человек – не менее 100 Мбит/с

От 20 до 100 человек — 500 Мбит/с

Более 100 человек — 1 Гбит/с

В учреждениях с более чем 100 работниками заключать договора с двумя провайдерами для резервного подключения.

Развертывать зоны свободного Wi-Fi в местах ожидания, чтобы граждане имели доступ в Интернет даже в случае его исчезновения дома.

Переход на новые условия будет проходить постепенно — тендеры на обновленные услуги будут проводиться после завершения действующих контрактов. Это решение не только повысит эффективность работы госорганов, но обеспечит украинцам стабильный интернет в важнейших учреждениях страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине появилась новая возможность сообщать о проблемах с мобильной связью и интернетом. Теперь пользователи могут оставлять обращение через приложение "Действие", чтобы операторы оперативнее устраняли перебои. Информацию будет получать Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи, которая вместе с провайдерами будет работать над улучшением качества сети.