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Инструкторы языковой подготовки в ВСУ: чему будут учить армейцев

В воинских частях появятся инструкторы языковой подготовки

сегодня, 11:10
Автор:

Козлова Альбіна

Специализированные военные вузы будут готовить на курсах инструкторов языковой подготовки. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны.

Инструкторы языковой подготовки в ВСУ: чему будут учить армейцев

Военных будут учить английскому, фото из открытых источников

Сейчас на базе вузов создадут курсы для подготовки таких специалистов, которые с 2022 года будут работать в воинских частях и других подразделениях. В рамках внедрения стандартов НАТО в украинской армии будет внедрено обязательное изучение иностранного языка для армейцев, в частности, английского.

Сейчас планируется создать курсы для инструкторов, на них будут проходить обучение более 100 военных. После прохождения курсов инструкторы разъедутся на места для того, чтобы учить других. Для военнослужащих будут проводить занятия по английскому языку, чтобы они могли понимать коллег из зарубежных стран и могли участвовать в международных учениях, миротворческих миссиях и тому подобное.

В рамках подготовки и открытия специализированных курсов было проведено в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского учебный семинар для специалистов по иностранным языкам, которые уже преподают в специализированных учреждениях и готовят будущих офицеров.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине может появиться военная учебная миссия ЕС. Генерал армии Украины, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж обращает внимание на то, что сегодня любые миссии извне — сложная модель, которая вызывает разные оценки общества. При этом, отмечает он, важно понимать и то, какой будет реакция ряда других стран. Тех же США, которые формируют сейчас другие блоки (недавний их союз с Великобританией и Австралией). Тех России и Беларуси, где такие инициативы точно вызовут определенное раздражение.


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Источник: https://gur.gov.ua/content/vpevnenyi-ta-nezvorotnyi-shliakh-do-nato.html
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