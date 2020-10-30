Instagram отключит популярную функцию на время выборов в США

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Диденко Светлана
Социальная сеть Instagram объявила, что временно удалит возможность пользоваться одной из опций, сообщает mind.ua.
Фото: Экспресс К
Руководство компании Facebook, владеющей Instagram, принимает во внимание вероятность массовых беспорядков и новой волны протестов во время выборов в США. Поэтому на время голосования вкладка "Последние" со страниц хештегов не будет доступна пользователям. Объясняют, что на такой шаг идут, чтобы снизить распространение дезинформации накануне президентских выборов 3 ноября.
Когда люди переходят на вкладку с хэштегом в приложении, им демонстрируется несколько вкладок — самые популярные сообщения и свежие публикации. Во вкладке "Последние" отражается самый контент под конкретным хэштегом. Такое решение было принято после того, как генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что он обеспокоен повышением риска новых беспорядков на территории США не только в день, но и до и после выборов.
Кроме удаления вышеупомянутой функции, сеть придаст помощь пользователям в регистрации для голосования, предоставлять информации о выборах и запретит подозрительный или проблемный контент.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что Instagram увеличил продолжительность прямых трансляций в несколько раз.
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