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Instagram отключит популярную функцию на время выборов в США

Из-за риска общественных беспорядков Цукерберг решил изъять функцию, которая демонстрирует пользователям недавние публикации по хештегам

сегодня, 12:25
Автор:

Диденко Светлана

Социальная сеть Instagram объявила, что временно удалит возможность пользоваться одной из опций, сообщает mind.ua.

Instagram отключит популярную функцию на время выборов в США

Фото: Экспресс К

Руководство компании Facebook, владеющей Instagram, принимает во внимание вероятность массовых беспорядков и новой волны протестов во время выборов в США. Поэтому на время голосования вкладка "Последние" со страниц хештегов не будет доступна пользователям. Объясняют, что на такой шаг идут, чтобы снизить распространение дезинформации накануне президентских выборов 3 ноября.

"Мы делаем это, чтобы снизить распространение потенциально опасного контента, который может появиться в течение выборов", — сообщает руководство Instagram.

Когда люди переходят на вкладку с хэштегом в приложении, им демонстрируется несколько вкладок — самые популярные сообщения и свежие публикации. Во вкладке "Последние" отражается самый контент под конкретным хэштегом. Такое решение было принято после того, как генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что он обеспокоен повышением риска новых беспорядков на территории США не только в день, но и до и после выборов. 

"Я встревожен тем, что наша страна настолько разделена, а подсчет результатов выборов может занять несколько дней или недель. А потому есть риск общественных беспорядков по всей стране. Учитывая эти обстоятельства, компаниям, подобным нашей, необходимо выйти за рамки того, что мы делали раньше ", — говорится в сообщении Цукерберга.

Кроме удаления вышеупомянутой функции, сеть придаст помощь пользователям в регистрации для голосования, предоставлять информации о выборах и запретит подозрительный или проблемный контент.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Instagram увеличил продолжительность прямых трансляций в несколько раз.


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