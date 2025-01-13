Иностранные компании привлекут модернизацию украинской оборонной техники: новый механизм сотрудничества

Украина шагнула к привлечению международных партнеров в сферу модернизации военной техники. Кабинет Министров по инициативе Минобороны принял обновленный механизм сотрудничества, предусматривающий четкие условия для разработки и обновления вооружения с участием иностранных компаний. Это позволит улучшить эффективность украинских вооруженных сил за счет использования новейших технологий и подходов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Модернизация украинской оборонной техники. Фото: mod.gov.ua

Иностранные компании получили возможность участвовать в процессе модернизации вооружения и военной техники Украины. Такое решение принял Кабинет Министров на основе инициативы Министерства обороны.

Правительство внесло изменения в порядок разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения. Теперь этот механизм распространяется на внешнеэкономические контракты в сфере оборонных закупок и устанавливает прозрачные правила сотрудничества с иностранными партнерами.

"Иностранные компании могут приобщаться к разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорт соответствующих товаров и услуг. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентам и оборудованию, а также кораблям", – сказал заместитель Министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко.

Документ подробно регулирует следующие аспекты:

порядок передачи техники модернизации;

требования к ее техническому состоянию;

обучение персонала и контроль качества выполненных работ.

Внедрение передовых западных технологий в процесс модернизации существенно повысит эффективность устаревшей техники. Это открывает новые возможности для международных партнеров по созданию совместных проектов с соблюдением высоких стандартов и принципов прозрачности.

Кроме того, урегулированы вопросы прав интеллектуальной собственности и передачи созданной научно-технической продукции.

Нововведения позволят обеспечить потребности в разработке новых образцов и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники. Это будет способствовать усилению обороноспособности Украины в условиях противодействия российской агрессии", – сказал начальник Государственного научно-исследовательского института авиации полковник Владислав Шостак.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что военные нуждаются не менее 8000 FPV-дронов ежемесячно только для одного сектора фронта, однако это количество остается недостижимым. Командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады с позывным "Прокурором" объяснил, что рынок только начинает адаптироваться к запросам армии, но ситуация остается сложной.