Иностранные компании привлекут модернизацию украинской оборонной техники: новый механизм сотрудничества

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Амбарцумян Анна
Украина шагнула к привлечению международных партнеров в сферу модернизации военной техники. Кабинет Министров по инициативе Минобороны принял обновленный механизм сотрудничества, предусматривающий четкие условия для разработки и обновления вооружения с участием иностранных компаний. Это позволит улучшить эффективность украинских вооруженных сил за счет использования новейших технологий и подходов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Модернизация украинской оборонной техники. Фото: mod.gov.ua
Иностранные компании получили возможность участвовать в процессе модернизации вооружения и военной техники Украины. Такое решение принял Кабинет Министров на основе инициативы Министерства обороны.
Правительство внесло изменения в порядок разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения. Теперь этот механизм распространяется на внешнеэкономические контракты в сфере оборонных закупок и устанавливает прозрачные правила сотрудничества с иностранными партнерами.
Документ подробно регулирует следующие аспекты:
порядок передачи техники модернизации;
требования к ее техническому состоянию;
обучение персонала и контроль качества выполненных работ.
Внедрение передовых западных технологий в процесс модернизации существенно повысит эффективность устаревшей техники. Это открывает новые возможности для международных партнеров по созданию совместных проектов с соблюдением высоких стандартов и принципов прозрачности.
Кроме того, урегулированы вопросы прав интеллектуальной собственности и передачи созданной научно-технической продукции.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что военные нуждаются не менее 8000 FPV-дронов ежемесячно только для одного сектора фронта, однако это количество остается недостижимым. Командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады с позывным "Прокурором" объяснил, что рынок только начинает адаптироваться к запросам армии, но ситуация остается сложной.
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