Информационная война России против Украины: чего ждать накануне 9 мая

BTC/USD
57267.63
ETH/USD
3416.36
LTC/USD
351.41
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Традиционно накануне "сакральных" дат
российские пропагандисты накаляют информационное поле. Что уже происходит в преддверии
9 мая? Как противостоять потоку дезинформации на тему Дня Победы? "Комментарии"
разбирались в ситуации вместе с экспертами.
Информационная война. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской
администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и
ВПЛ, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука
считает, что ничего оригинального роспропаганда не выдумает.
"Будет традиционное нагнетание в стиле "фашизм
не пройдет", "укронацисты", "укропы убивают мирных донбассовцев". Кстати, в
россСМИ всё более активно продвигают этот термин – "донбассовцы". На головы
зрителей, слушателей, читателей обрушат все эти "дедывоевали", "бессмертные полки",
георгиевские ленточки", — перечисляет Георгий Тука.
Он также отмечает, что уже начали выходить
новые художественные фильмы, рассказывающие о "победе русского оружия над фашистской
Германией".
Георгий Тука отмечает: "Не удивлюсь, если в
таких фильмах в обязательном порядке будет фигурировать украинский полицай. Но
в целом сейчас на россТВ в большей степени обговаривают вопросы взаимоотношений
между РФ и США, РФ и коллективным Западом. Даже мне при моей закалке тяжело
смотреть Соловьева – ноль реальной аналитики, зато 110% — шизофренической пропаганды
в стиле "нацистский режим в США" и "фашиствующая Европа". В общем – мракобесие
на марше".
Эксперт в сфере коммуникаций, соосновательница
Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмила Долгоновская подчеркивает,
что для кремлевской пропаганды тема победы в Великой Отечественной войне является одним из опорных нарративов. Она служит средством объединения "своих"
(а это целые поколения людей на постсоветском пространстве) и формирования образа
врага — "чужих". Поэтому для поддержания созданного в 2014 году враждебного
отношения к украинцам и оправдания агрессии против Украины роспропаганда на нас
навешала ярлыки "фашисты" и "нацисты", поясняет эксперт.
"Традиционно в канун 9 мая информационные "войска" РФ насыщают медиапространство своими идеологемами и мифами. Сейчас мы
видим педалирование на кремлевских и прокремлевских каналах "марша в честь
создания дивизии "СС Галичина" в центре Киева — на самом деле непонятной акции,
имеющей признаки российской спецоперации, которая была осуществлена именно с
целью ее использования в информационном пространстве", — говорит Людмила
Долгоновская.
По ее мнению, важно также следить за
манипуляциями вокруг исторической ответственности Германии, которую Кремль
пытается использовать для реализации таких проектов, как строительство "Северного потока-2".
Эксперт уверена, что и в РФ, и на
оккупированных ею территориях мы увидим традиционные военные парады, детей в
милитарной экипировке. А виртуальное пространство заполонят "бессмертные
полки", георгиевские ленточки и "можем повторить", которое мы, к сожалению,
восьмой год переживаем на собственном опыте.
"Противодействовать этому "победобесию" можно
системной последовательной политикой памяти, достойным чествованием миллионов
жертв Второй мировой войны, осознанием ее катастрофических последствий и
последствий существования тоталитарных режимов. Мы также должны вынести урок из
трагедии безгосударственности, что заставило украинцев воевать за чужие для них
интересы. Но говорить на эти темы в публичном пространстве должны не политики,
а историки", — резюмирует Людмила Долгоновская.
Как сообщалось, в МИД считают, что Украина
должна добиться признания России государством, которое финансирует терроризм.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
алекс
сегодня, 17:58
победе русского оружия над фашистской Германией НАДО: победе Советской армии над фашистской Германией