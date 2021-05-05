Информационная война России против Украины: чего ждать накануне 9 мая

Традиционно накануне "сакральных" дат российские пропагандисты накаляют информационное поле. Что уже происходит в преддверии 9 мая? Как противостоять потоку дезинформации на тему Дня Победы? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Информационная война. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

"В россСМИ всё более активно продвигают термин "донбассовцы"

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука считает, что ничего оригинального роспропаганда не выдумает.

"Будет традиционное нагнетание в стиле "фашизм не пройдет", "укронацисты", "укропы убивают мирных донбассовцев". Кстати, в россСМИ всё более активно продвигают этот термин – "донбассовцы". На головы зрителей, слушателей, читателей обрушат все эти "дедывоевали", "бессмертные полки", георгиевские ленточки", — перечисляет Георгий Тука.

Он также отмечает, что уже начали выходить новые художественные фильмы, рассказывающие о "победе русского оружия над фашистской Германией".

Георгий Тука отмечает: "Не удивлюсь, если в таких фильмах в обязательном порядке будет фигурировать украинский полицай. Но в целом сейчас на россТВ в большей степени обговаривают вопросы взаимоотношений между РФ и США, РФ и коллективным Западом. Даже мне при моей закалке тяжело смотреть Соловьева – ноль реальной аналитики, зато 110% — шизофренической пропаганды в стиле "нацистский режим в США" и "фашиствующая Европа". В общем – мракобесие на марше".

"Традиционно в канун 9 мая информационные "войска" РФ насыщают медиапространство своими идеологемами и мифами"

Эксперт в сфере коммуникаций, соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмила Долгоновская подчеркивает, что для кремлевской пропаганды тема победы в Великой Отечественной войне является одним из опорных нарративов. Она служит средством объединения "своих" (а это целые поколения людей на постсоветском пространстве) и формирования образа врага — "чужих". Поэтому для поддержания созданного в 2014 году враждебного отношения к украинцам и оправдания агрессии против Украины роспропаганда на нас навешала ярлыки "фашисты" и "нацисты", поясняет эксперт.

"Традиционно в канун 9 мая информационные "войска" РФ насыщают медиапространство своими идеологемами и мифами. Сейчас мы видим педалирование на кремлевских и прокремлевских каналах "марша в честь создания дивизии "СС Галичина" в центре Киева — на самом деле непонятной акции, имеющей признаки российской спецоперации, которая была осуществлена именно с целью ее использования в информационном пространстве", — говорит Людмила Долгоновская.

По ее мнению, важно также следить за манипуляциями вокруг исторической ответственности Германии, которую Кремль пытается использовать для реализации таких проектов, как строительство "Северного потока-2".

Эксперт уверена, что и в РФ, и на оккупированных ею территориях мы увидим традиционные военные парады, детей в милитарной экипировке. А виртуальное пространство заполонят "бессмертные полки", георгиевские ленточки и "можем повторить", которое мы, к сожалению, восьмой год переживаем на собственном опыте.

"Противодействовать этому "победобесию" можно системной последовательной политикой памяти, достойным чествованием миллионов жертв Второй мировой войны, осознанием ее катастрофических последствий и последствий существования тоталитарных режимов. Мы также должны вынести урок из трагедии безгосударственности, что заставило украинцев воевать за чужие для них интересы. Но говорить на эти темы в публичном пространстве должны не политики, а историки", — резюмирует Людмила Долгоновская.

Как сообщалось, в МИД считают, что Украина должна добиться признания России государством, которое финансирует терроризм.

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