Индия решила ответить на ультиматум Трампа: от чего отказывается Дели

По информации Reuters, Индия поставила на паузу переговоры о закупке оружия в США после тарифов Трампа

8 августа 2025, 16:20
Автор:
Кравцев Сергей

Индия поставила на паузу переговоры о военных контрактах с США после санкций за покупку российской нефти. Фактически такой шаг стал первой конкретной реакцией Дели на действия президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале Reuters.

В публикации говорится, что министр обороны Индии Раджнатх Сингх должен был отправиться в Вашингтон с официальным визитом. Ожидалось, что там будет объявлено о новых закупках, но поездка отменена.

По данным источников, обсуждение закупки боевых машин Stryker, ракет Javelin и шести самолетов-разведчиков Boeing P8I приостановлено. Сделка по самолетам оценивалась в 3,6 млрд долларов и находилась на финальной стадии.

Несмотря на паузу, письменных распоряжений о полной отмене сделок не было. Это означает, что Дели может оперативно пересмотреть решение при изменении условий.

При этом в публикации говорится, что хотя крупные закупки отложены, другие элементы оборонного сотрудничества между странами продолжаются. В частности, обмен разведданными и совместные учения остаются в силе.

Индия остается крупнейшим импортером вооружений после Саудовской Аравии. В последние годы она смещает фокус с России в сторону США, Франции и Израиля, но полностью отказаться от российского оружия не планирует.

Тем временем Россия предлагает Индии новые оборонные технологии, включая систему ПВО С-500. Дели пока не заинтересован в новых закупках, но полностью прекратить военное сотрудничество с Москвой не хочет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле уже паникуют: кому предлагают нефть со скидками после отказов в ее закупке Индией.



https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/india-pauses-plans-buy-us-arms-after-trumps-tariffs-2025-08-08/
