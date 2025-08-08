В Кремле уже паникуют: кому предлагают нефть со скидками после отказов в ее закупке Индией

Фактически Китай оказывается единственной страной, которой россияне предлагают срочные поставки флагманской российской нефти Urals. Это является сигналом об изменениях на мировом нефтяном рынке. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

Российская нефть предлагается со скидками. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что ситуация начала меняться после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на Индию из-за ее закупок у Москвы.

В итоге россияне принялись рекламировать нефть Urals по более низким ценам, что вызывает интерес у государственных и частных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые сейчас ведут переговоры по грузам.

Журналисты отмечают, несмотря на то, что Китай является покупателем №1 российской нефти, поставляемой морским и наземным путями, местные НПЗ преимущественно покупают сорт ESPO, который производится и загружается из восточной части страны. Импорт Urals, поставляемый из портов на западе, обычно не входит в привычный спрос китайских переработчиков из-за географического расстояния и высоких затрат на транспортировку.

В статье говорится, о том, что ранее Дональд Трамп объявил об удвоении пошлин на весь индийский импорт в качестве наказания за закупки российской нефти. Этот шаг США побудил государственные НПЗ Индии отказаться от закупок и искать альтернативные поставки, освободив объемы, которые могли бы оказаться в Китае. Несмотря на это, хотя Китай рассматривается как потенциальный альтернативный рынок для Urals, остается неясным, компенсирует ли Пекин потерю индийского спроса на фоне торговой напряженности с Вашингтоном. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты также могут ввести пошлины для Китая.

На этом фоне трейдеры ведут переговоры с потенциальными китайскими покупателями о поставках нефти Urals по цене с надбавкой $1,5 за баррель к котировкам лондонской Brent. Это ниже, чем предыдущая разница (около $2,5), которая фиксировалась в конце прошлой недели.

