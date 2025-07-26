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Индия быстро изменила позицию: что теперь говорит о поставках РФ взрывчатки

В индийской компании утверждают, что поставленное РФ вещество предназначено для гражданских промышленных целей

26 июля 2025, 19:20
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Кравцев Сергей

Индийская компания придумала оправдание за поставку в Россию взрывчатки, несмотря на санкции США. Об этом ранее писало издание "Reuters". В письме изданию компания Ideal Detonators заявила, что соблюдает индийские правила, а отправленное ею вещество предназначено для гражданских промышленных целей и не относится к военному классу.

Индия быстро изменила позицию: что теперь говорит о поставках РФ взрывчатки

Индия и РФ. Фото: из открытых источников

"Груз… предназначен для промышленной деятельности, и это гражданское взрывчатое вещество", — говорится в письме.

Отметим, ранее "Reuters" сообщало, что в декабре 2024 года индийская компания отправила в Россию взрывчатые вещества военного назначения на сумму 1,4 млн долларов, несмотря на угрозы США ввести санкции против любых организаций, поддерживающих военные действия РФ в Украине. 

Одна из этих российских компаний, которая значится, как получатель этой смеси, известной как НМХ или октоген, является производителем веществ "Промсинтез", который, по словам представителя СБУ, имеет связи с военными этой страны. Представитель СБУ отметил, что в апреле Украина атаковала беспилотниками завод, принадлежащий "Промсинтезу". 

Как отметили в Центре технической информации Минобороны США, октоген широко используется в боеголовках ракет и торпед, ракетных двигателях, взрывчатых снарядах и пластиковых взрывчатых веществах для современных военных систем. 

В правительстве США признали НМХ "критически важным для военных усилий России" и предупредили финансовые учреждения о недопустимости содействия продаже этого вещества России.

В то же время трое юристов, специализирующихся на санкциях, отметили, что Министерство финансов США имеет право накладывать санкции на тех, кто продает НМХ и подобные вещества России.




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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/indian-firm-says-it-shipped-non-military-explosives-russia-2025-07-26/
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