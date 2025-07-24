Предупреждения США не подействовали: как Индия помогала РФ затягивать войну

В декабре 2024 года индийская компания отправила в Россию взрывчатые вещества военного назначения на сумму 1,4 млн долларов, несмотря на угрозы США ввести санкции против любых организаций, поддерживающих военные действия РФ в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

РФ и Индия. Фото: из открытых источников

Одна из этих российских компаний, которая значится, как получатель этой смеси, известной как НМХ или октоген, является производителем веществ "Промсинтез", который, по словам представителя СБУ, имеет связи с военными этой страны.

Представитель СБУ отметил, что в апреле Украина атаковала беспилотниками завод, принадлежащий "Промсинтезу". Как отметили в Центре технической информации Минобороны США, октоген широко используется в боеголовках ракет и торпед, ракетных двигателях, взрывчатых снарядах и пластиковых взрывчатых веществах для современных военных систем.

В правительстве США признали НМХ "критически важным для военных усилий России" и предупредили финансовые учреждения о недопустимости содействия продаже этого вещества России.

В то же время трое юристов, специализирующихся на санкциях, отметили, что Министерство финансов США имеет право накладывать санкции на тех, кто продает НМХ и подобные вещества России.

HMX известен как "высокоэксплозивный", то есть он быстро взрывается и предназначен для максимального разрушения.

В свою очередь Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что хотя Индия обычно не входит в число основных юрисдикций, которые используются для обхода санкций, в Украине осознают, что могут случаться единичные случаи. Киев может подтвердить, что российская компания "Промсинтез" уже попадала в поле нашего зрения в прошлом, в частности в связи с сотрудничеством с индийскими партнерами.

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