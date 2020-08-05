Индексация пенсий в Украине и возможный суд Мендель из-за "беременности" от Зеленского: какой была среда

Махинации. Центризбирком заявил о первых возможных махинациях накануне местных выборов в Украине. В Одесской области избиратели начали массово менять избирательный адрес. Это вызвало подозрения у членов Комиссии, после чего они попросили во всем разобраться полицию. Подобная активность избирателей абсолютно нетипичная, говорят представители Центризбиркома. К тому же почти 90% случаев обращений в Реестр избирателей сконцентрированы в нескольких поселках. Как утверждают представители Комиссии, подобные махинации уже имели место в Одесской области во время местных выборов в 2015-м году. Тогда в поселке Затока перед выборами регистрировались множество людей, которые фактически там не проживали.

Исход для Украины. В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента, которое будет проходить до 8 августа включительно. Сами выборы намечены на 9 августа. Какие сюрпризы они могут преподнести, готов ли к ним Лукашенко и как итог голосования может отразиться на Украине - на эти и многие другие вопросы “Комментариям” ответили эксперты.

Иск о клевете. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассматривает вариант обращения в суд из-за слухов о ее беременности от Владимира Зеленского. Как рассказал антикризисный советник председателя ОП Михаил Подоляк, он посоветовал Мендель подать иск в отношении политика Геннадия Балашова, который якобы и сделал громкое и неправдивое заявление насчет Зеленского и Мендель. Советник считает, что это должен быть иск на “астрономическую сумму”, а деньги от выигрыша необходимо зачислить на нужды детдома.

Шерифы вместо участковых. В МВД планируется кадровое нововведение - должность полицейского офицера громады, или проще - местного шерифа. Об этом рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко. По его словам, полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории населенного пункта и будет с ним сотрудничать. “По аналогии, это местный шериф, который постоянно со всеми общается", - говорит Мартыненко

Индексация пенсий. Украинское правительство намерено инициировать изменения в законодательство по поводу индексации всех пенсий: сейчас не индексируются чернобыльские, военные пенсии, а также пенсии госслужащих, ученых, журналистов. Эксперты эксклюзивно для "Комментариев" оценили эту идею: не случайно ли предложения озвучены в преддверии местных выборов и насколько это экономически подъемно и обоснованно.

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