Индекс паспортов Henley & Partners: международная мобильность восстановилась лишь на 12% от уровня 2019 года

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Ольга Чародий
6 июля 2021 года опубликованы данные Индекса паспортов мира на III квартал от компании Henley & Partners. Несмотря на некоторый прогресс в вакцинации мирового населения международная мобильность была восстановлена всего на 12% от уровня 2019 года. Пропасть между теоретическими возможностями паспортов и фактическим доступом к путешествиям остается значительной.
Индекс паспортов (фото из открытых источников)
По оценкам политолога Омера
Зарпли из Питтсбургского университета, с момента объявления пандемии туризм в
странах Европейского союза сократился почти на 90%, в Великобритании — на 73%,
а в США – на 69%. Некоторые страны продолжают держать границы на замке, в том
числе страны, занимающие первые места в Индексе паспортов Henley &
Partners — Япония, Сингапур и Германия.
Японский паспорт сохраняет за
собой первое место в Индексе, которое означает, что японским гражданам открыты
границы 193 страны мира.
Сингапур остается на втором месте с безвизовым доступом в 192 страны, Южная Корея и Германия делят третье место с безвизовым доступом к 191-му направлению. Но это в теории, на практике же владельцы японских паспортов имеют доступ менее чем к 80-ти направлениям (эквивалентно паспорту Саудовской Аравии, который находится на 71-ом месте в рейтинге). Обладатели сингапурских паспортов имеют фактический доступ к 75-ти направлениям (эквивалентно паспорту Казахстана, который находится на 74-м месте).
Даже в странах с высоким
уровнем вакцинации населения – США и Великобритания –
наблюдается ослабление фактических возможностей паспортов. Великобритания и США
занимают общее 7-е место в Индексе (в 2014 году обе страны были на первом месте
рейтинга Henley & Partners). В теории эти страны имеют безвизовый доступ к
187-ми направлениям мира. Но из-за действующих запретов владельцы паспортов Великобритании
имеют доступ к 60 направлениям (эквивалентно возможностям паспорта Узбекистана).
Владельцы паспортов США имеют безвизовый доступ к 61 направлению (эквивалентно
паспорту Руанды).
Беларусь опустилась с 68-го на 73-е место из-за изменений в позициях других стран. За отчетный период страна не заключала договоров о безвизовом перемещении. Обладатели паспорта Беларусь могут перемещаться без визы по 77 странам мира.
Крис Келин, председатель совета директоров Henley & Partners и автор Индекса отмечает, что неизвестно, как долго будут действовать ограничения на поездки, но уже очевидно, что глобальная мобильность будет серьезно ограничена, по крайней мере, в течение 2021 года. "Усиление изоляционизма и тенденция к деглобализации, несомненно, будут иметь серьезные последствия, в том числе в виде дальнейшего ущерба мировой экономике, значительного сокращения международной мобильности и ограничений людей в выборе для своих семей и бизнеса".
Компания Henley & Partners - международный
лидер в сфере планирования местожительства для частных клиентов и их семей.
Компания также выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке
и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции.
Компания Henley & Partners привлекла более 10 миллиардов долларов США в
экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы. Офисы
компании расположены более чем в 30 странах мира, в том числе в Великобритании,
Швейцарии, Мальте, Кипре, Португалии, Федерации Сент-Китс и Невис, Антигуа и
Барбуде.
Напомним, о дин из национальных видов спорта для Украинской — это констатации того, что жить стало невозможно, ведь все дорожает, а денег нет. Часто мы предлагаем собеседнику посмотреть на европейские страны или Америку, мол, вот у них все есть, они обеспечены. Поэтому "Комментарии" решили проверить, а так ли это на самом деле.
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