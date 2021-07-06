Индекс паспортов Henley & Partners: международная мобильность восстановилась лишь на 12% от уровня 2019 года

6 июля 2021 года опубликованы данные Индекса паспортов мира на III квартал от компании Henley & Partners. Несмотря на некоторый прогресс в вакцинации мирового населения международная мобильность была восстановлена всего на 12% от уровня 2019 года. Пропасть между теоретическими возможностями паспортов и фактическим доступом к путешествиям остается значительной.

Индекс паспортов (фото из открытых источников)

По оценкам политолога Омера Зарпли из Питтсбургского университета, с момента объявления пандемии туризм в странах Европейского союза сократился почти на 90%, в Великобритании — на 73%, а в США – на 69%. Некоторые страны продолжают держать границы на замке, в том числе страны, занимающие первые места в Индексе паспортов Henley & Partners — Япония, Сингапур и Германия.

Японский паспорт сохраняет за собой первое место в Индексе, которое означает, что японским гражданам открыты границы 193 страны мира.

Сингапур остается на втором месте с безвизовым доступом в 192 страны, Южная Корея и Германия делят третье место с безвизовым доступом к 191-му направлению. Но это в теории, на практике же владельцы японских паспортов имеют доступ менее чем к 80-ти направлениям (эквивалентно паспорту Саудовской Аравии, который находится на 71-ом месте в рейтинге). Обладатели сингапурских паспортов имеют фактический доступ к 75-ти направлениям (эквивалентно паспорту Казахстана, который находится на 74-м месте).

Даже в странах с высоким уровнем вакцинации населения – США и Великобритания – наблюдается ослабление фактических возможностей паспортов. Великобритания и США занимают общее 7-е место в Индексе (в 2014 году обе страны были на первом месте рейтинга Henley & Partners). В теории эти страны имеют безвизовый доступ к 187-ми направлениям мира. Но из-за действующих запретов владельцы паспортов Великобритании имеют доступ к 60 направлениям (эквивалентно возможностям паспорта Узбекистана). Владельцы паспортов США имеют безвизовый доступ к 61 направлению (эквивалентно паспорту Руанды).

Беларусь опустилась с 68-го на 73-е место из-за изменений в позициях других стран. За отчетный период страна не заключала договоров о безвизовом перемещении. Обладатели паспорта Беларусь могут перемещаться без визы по 77 странам мира.

Крис Келин, председатель совета директоров Henley & Partners и автор Индекса отмечает, что неизвестно, как долго будут действовать ограничения на поездки, но уже очевидно, что глобальная мобильность будет серьезно ограничена, по крайней мере, в течение 2021 года. "Усиление изоляционизма и тенденция к деглобализации, несомненно, будут иметь серьезные последствия, в том числе в виде дальнейшего ущерба мировой экономике, значительного сокращения международной мобильности и ограничений людей в выборе для своих семей и бизнеса".

Компания Henley & Partners - международный лидер в сфере планирования местожительства для частных клиентов и их семей. Компания также выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Компания Henley & Partners привлекла более 10 миллиардов долларов США в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы. Офисы компании расположены более чем в 30 странах мира, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Мальте, Кипре, Португалии, Федерации Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуде.

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