Имущественный спор между ФК «Инвестохиллс Веста» и гражданами Словакии Юраем Душка и Ричардом Душка набирает обороты

Происходящее вокруг бизнес-центра по адресу: ул. Кирилловская, 69 сегодня под пристальным вниманием масс-медиа, вкладчиков Украинского Профессионального Банка (УПБ) и членов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Об этом информирует издание "Комментарии".

Скандал вокруг "Фрунзе 69". Фото: Комментарии

Известно, что имущество, ставшее причиной спора между финансовой компанией "Инвестохиллс Веста" и гражданами Словакии Юраем Душка и Ричардом Душка, является предметом ипотеки по кредитному договору между Украинским профессиональным Банком и компанией "Банкомсвязь" (БКС).

В августе 2018 года по заявлению адвоката Т. Козаченко, в интересах "БКС" суд отменил арест и запрет отчуждения недвижимого имущества по адресу г. Киев, ул. Кирилловская, 69. Это позволило вывести здание из собственности ипотекодержателя на новосозданную компанию — ООО "Фрунзе 69", после чего недвижимость снова была передана в ипотеку.

Спустя несколько лет братья – архитекторы из Словакии, якобы, приобрели корпоративные права ООО "Фрунзе 69", на балансе которой числилось "проблемное" здание. Практически в это же время, Фонд гарантирования вкладов физлиц начал реализовывать активы банка – банкрота УПБ на открытых торгах, где ФК "Инвестохиллс Веста" приобрела лот №GL16N717120 с правами требования по кредитам УПБ, в том числе по договору займа АО "Банкомсвязь". Естественно, когда представители финансовой компании попытались взыскать залоговую недвижимость, они столкнулись с адвокатами граждан из Словакии, которые заявили о нарушении прав инвесторов.

Также читайте ранее издание "Комментарии" разбиралось, откуда взяли деньги для инвестиций в Украину граждане Словакии в лице братьев Юрая и Ричарда Душка.





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