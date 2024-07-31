Имеют ли электронный и бумажный военно-учетный документ одинаковую силу: ответ Минобороны

Наличие у человека военно-учетного документа в электронной форме равнозначно соответствующему документу в бумажном виде, поскольку они имеют одинаковую юридическую силу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Военный билет. Фото: из открытых источников

В разъяснении Минобороны отметили, что военно-учетный документ в электронной форме разрешает военнослужащим Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, работникам Национальной полиции и Государственной пограничной службы считывать его с помощью любых средств, на которых может быть установлено приложение Резерв+ и которые имеют камеру.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что военно-учетный документ в электронной форме может быть распечатан. В таком случае он должен содержать QR-код, пригодный для считывания.

Кроме того, работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию, могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме. Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе распечатанный).

Читайте также на портале "Комментарии" — вам штраф от ТЦК: объяснение юриста, как узнать.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны ответили, действительно ли есть необходимость в снижении мобилизационного возраста.



