Имбецилы, крысы и одноклеточные - украинский ведущий обозвал людей, которые смотрели заблокированные телеканалы

Ведущий "4 канала" Остап Дроздов в авторском ток-шоу "Прямым текстом" резко высказался о людях, которые смотрели недавно закрытые телеканалы 112, NewsOne и ZIK. Об этом сообщает Telegram канал PavlovskyNews.

Телеведущий Остап Дроздов обозвал людей, которые смотрели закрытые каналы. Фото: ytimg.com

Поскольку каналы смотрела большое количество украинцев, они привыкли к этим СМИ. Именно поэтому граждане задаются вопросом "что делать после закрытия каналов?".

В эфире Остап Дроздов дал ответ. Он посоветовал читать книги на украинском, убирать дома и лепить вареники. Самих зрителей ведущий назвал "гражданскими крысами", "имбецилами", "убогими" и "одноклеточными".

Привязанность людей к запрещенным телеканалов Дроздов называет "телекратией". По словам ведущего, "телекратия2 зашла настолько далеко, что в Украине появилась масса "теленаркоманов".

Напомним, что политическое ток-шоу "Прямым текстом" до 2019 года выходило на телеканале ZIK.



Кроме того, известно, что именно коллектив журналистов "4 канала" создавал для телеканалов 112, NewsOne и ZIK серию программ-расследований под названием "Очевидное невероятное".

Ранее сообщалось, что Верховный Суд Украины начал выносить решения по искам, которыми пытались опротестовать введение указом президента Владимира Зеленского санкций против каналов Виктора Медведчука. Почему приняты именно такие постановления? Как события могут развиваться дальше? Что могут сделать те, кто борется за отмену санкций и те, кто хочет их усиления? Ответы на эти вопросы ищите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что народный депутат и кум Путина Виктор Медведчук может запустить новый телеканал с пророссийской риторикой после закрытия каналов 112, NewsOne и Zik, на которые президент Зеленский наложил санкции СНБО. Подробности читайте здесь.

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