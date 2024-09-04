

















На фоне годовщины одной из самых трагических страниц в истории Украины – Иловайской бойни – всплывают новые факты, которые могут кардинально изменить понимание событий того периода. Согласно данным спецпроекта "Ровно онлайн", действия тогдашнего президента Петра Порошенко могли стать прямой причиной массовой гибели добровольцев, которые могли инициировать новый Майдан.

Политические интриги или военная катастрофа: что произошло под Иловайском на самом деле

В августе 2014 года добровольческие батальоны, воевавшие на передовой в Иловайске, стали жертвами одного из самых больших осад в истории независимой Украины. По словам Алексея "Сталкера", одного из участников операции, подготовка и проведение военной акции могли быть спланированы.

"Не исключаю вариант, что Иловайск был спланирован. Я могу гарантированно сказать, что тогдашние власти сделали все, чтобы добровольцы не вышли оттуда", — рассказывает участник Иловайской операции, военный Алексей "Сталкер".

Военный утверждает, что тогдашние власти сделали все возможное, чтобы добровольцы не смогли покинуть оцепление, что фактически уничтожило скелет нового Майдана, который мог бы стать угрозой для режима Порошенко.

"Почему абсолютно все, кроме "Айдара", добровольческие подразделения сражались в Иловайске? Это были представители определенных групп, которые были на Майдане. Это те люди, которые свергли Петра Алексеевича с бульдозера. Это те, кто его не поддерживал и это те, кто если бы не война, сбросили бы его новым Майданом", — отмечает "Сталкер".

По словам добровольцев, к тому времени, когда украинские войска уже были окружены, президент Порошенко лично обещал, что введет танковый резерв для выбивания врага и деблокирования войск. Однако эти обещания так и остались не выполненными.

"Петр Алексеевич сказал, что они (украинские добровольцы – прим. ред) будут держать позиции, что Порошенко собрал танковый резерв для того, чтобы выбить врага с позиций под Иловайском и сделает все возможное, чтобы деблокировать добровольцев и сказал такую фразу, что "мой сын под Иловайском". Это оказалось неправдой", — рассказал журналист Юрий Бутусов.

Хотя в 2017 году Генеральная прокуратура Украины назвала вооруженные силы Российской Федерации как главных виновников трагедии, эти данные никак не упоминали о возможной причастности украинских чиновников. Отметим, что в то время Генпрокуратуру возглавлял кум Порошенко Юрий Луценко.