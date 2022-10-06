logo

BTC/USD

20197.16

ETH/USD

1364.52

LTC/USD

54.31

USD/UAH

40.60

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Илона Маска не остановить: основатель Tesla рассказал, зачем Путину понадобилась аннексия Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Илона Маска не остановить: основатель Tesla рассказал, зачем Путину понадобилась аннексия Украины

Маск считает, что в восточных областях Украины украинцы ориентировались на Россию

сегодня, 09:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на скандальные твиты, которые уже вызвали общественный резонанс основатель SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск продолжает выдавать из себя великого геополитика, публично рассуждая о войне в Украине. Так он предположил, что большинство украинцев действительно хотят оставаться гражданами Украины, но в некоторых восточных регионах большинство населения составляют "русские" и они предпочитают Россию. Как передает издание "Комментарии", об этом Маск высказался опять же в Twitter, вступив в дискуссию с сенатором США Линдси Грэмом и другими подписчиками.

Илона Маска не остановить: основатель Tesla рассказал, зачем Путину понадобилась аннексия Украины

Илон Маск. Фото из открытых источников

В ходе перепалки миллиардер заявил, что аннексия Херсонской и Запорожской областей была нужна Москве для того, чтобы обеспечить сухопутный коридор и водоснабжение в ранее аннексированный Крым. 

Сенатор Грэм дал совет основателю SpaceX разобраться в причинах вторжения российских войск в Украину. На это Маск ответил, что нужно смотреть карту 2012 года, когда большинство граждан Украины проголосовало за пророссийскую Партию регионов, что лучше всего показывает электоральные настроения населения Украины.

Сенатор не стал продолжать дискуссию, опубликовав ещё более обновлённую карту за 2019 год, на которой видно, что практически все области Украины окрашены в зелёный цвет, то есть большинство граждан проголосовали на парламентских выборах за партию Зеленского, которая шла на выборы с европейскими лозунгами. Сенатор подчеркнул, что и Херсон, и Запорожье проголосовали за партию "Слуга народа" действующего президента Украины. На это Маск ответил, что это не причина, чтобы не давать повода Путину для аннексии, потому что ему нужен был сухопутный коридор и водоснабжение в Крым, потому Россия аннексировала Запорожье и Херсон.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия полностью закончила оформление аннексии части Украины: что теперь предпримет российский диктатор Путин – какие неприятности готовит враг.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/bdquinn/status/1577843642890440705?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1577853138157158402%7Ctwgr%5E441534f0e6a04fab2f77ab48021d5cb9a702b83d%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.latestly.com%2Fsocially%2Fworld%2Fbdq
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!