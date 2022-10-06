Илона Маска не остановить: основатель Tesla рассказал, зачем Путину понадобилась аннексия Украины

Несмотря на скандальные твиты, которые уже вызвали общественный резонанс основатель SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск продолжает выдавать из себя великого геополитика, публично рассуждая о войне в Украине. Так он предположил, что большинство украинцев действительно хотят оставаться гражданами Украины, но в некоторых восточных регионах большинство населения составляют "русские" и они предпочитают Россию. Как передает издание "Комментарии", об этом Маск высказался опять же в Twitter, вступив в дискуссию с сенатором США Линдси Грэмом и другими подписчиками.

Илон Маск. Фото из открытых источников

В ходе перепалки миллиардер заявил, что аннексия Херсонской и Запорожской областей была нужна Москве для того, чтобы обеспечить сухопутный коридор и водоснабжение в ранее аннексированный Крым.

Сенатор Грэм дал совет основателю SpaceX разобраться в причинах вторжения российских войск в Украину. На это Маск ответил, что нужно смотреть карту 2012 года, когда большинство граждан Украины проголосовало за пророссийскую Партию регионов, что лучше всего показывает электоральные настроения населения Украины.

Сенатор не стал продолжать дискуссию, опубликовав ещё более обновлённую карту за 2019 год, на которой видно, что практически все области Украины окрашены в зелёный цвет, то есть большинство граждан проголосовали на парламентских выборах за партию Зеленского, которая шла на выборы с европейскими лозунгами. Сенатор подчеркнул, что и Херсон, и Запорожье проголосовали за партию "Слуга народа" действующего президента Украины. На это Маск ответил, что это не причина, чтобы не давать повода Путину для аннексии, потому что ему нужен был сухопутный коридор и водоснабжение в Крым, потому Россия аннексировала Запорожье и Херсон.

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