Илон Маск уходит с должности гендиректора Twitter: что дальше

Такой новостью Маск поделился 11 мая вечером, в Twitter , пишут "Комментарии".



Илон Маск. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для X/Twitter. Она начнет работу через 6 недель!", – говорится в сообщении миллиардера.

Кто именно станет гендиректором – он не указал. В то же время, Маск отметил, что остается в должности председателя совета директоров и технического директора компании.

По информации WSJ , место Маска может занять глава отдела продаж рекламы американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. Согласно их данным, топ-менеджер уже ведет переговоры по этому вопросу.

В последнее время владельца Twitter часто видят в окружении Яккарино. В апреле, на конференции в Майами, медийница провела интервью на сцене с Маском. Она спросила его видение социальной сети Twitter в будущем. Маск и Яккарино 9 мая также вместе посетили конференцию в Напе, организатором которой выступил рекламный гигант WPP, сообщает источник Axios. Если Яккарино станет новым гендиректором компании, она внесет туда свой профессионализм и опыт в сбыте рекламы Twitter. Ведь она считается одной из самых выдающихся лидеров продаж, пишет издание.

Илон Маск возглавил Twitter в октябре 2022 года. Он приобрел компанию за $44 млрд. Предыдущий гендиректор Параг Агравал и ее финансовый директор Нед Сигал был уволен.

Напомним, "Комментарии" писали, — скоро в Twitter появятся аудио- и видеозвонки, а пока пользователи уже испытывают там "новые фишки" С 10 мая в Twitter заработала новая функция – шифрование личных сообщений. А в ближайшее время будут и другие изменения. В то же время, когда именно ожидать новых функций в действии, Маск не отметил. Вместе с тем он написал, что на платформе вводится шифрование личных сообщений. А в последней версии Twitter уже можно отвечать в личных сообщениях – не на последнее уведомление, которое получили, а на любое другое сообщение в цепочке.