Илон Маск стал вторым богачом в мире

Изобретатель и основатель компании Tesla Илон Маск увеличил свое состояние и поднялся до второго места в списке богатейших людей мира. По данным Bloomberg Billionaires, его состояние превысило размер капиталов Билла Гейтса (127,7 млрд долларов) и на сегодня составляет 127,9 млрд.

Отметим, что год назад Илон Маск занимал лишь 35-ое место. Подняться на вершину ему помог резкий скачок стоимости акций Tesla — менее чем за год акции подорожали на 520%, что позволило увеличить активы на 100 млрд долларов.

После того как рынку стало известно о том, что акции Tesla войдут в индекс S&P 500, Маск смог увеличить свое состояние на 15 млрд долларов всего за один день.

Первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель и глава Amazon Джефф Безос. Его состояние в этом году выросло более чем на 67 млрд долларов и составляет 182 млрд.

Что же касается ТОП-5, то в рейтинг также вошли французский магнат Бернар Арно (105 млрд), возглавляющий группу LVMH — он занял четвертое место. На пятом Марк Цукерберг со своим Facebook – он "весит" 102 млрд.

Как сообщал портал "Комментарии", генеральный директор SpaceX Илон Маск пролил свет на свое видение первых человеческих цивилизаций Марса в серии недавних твитов. Миллиардер стремится попасть на Марс в этом десятилетии и хочет к 2050 году помочь основать на Красной планете миллионную колонию людей.

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