Илон Маск сделал тревожный прогноз на 2024 год

Американский миллиардер, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск сделал предсказание на 2024 год. По словам бизнесмена, этот год станет еще более безумным, чем несколько прошлых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Маска в социальной сети X.

Илон Маск сделал прогноз на 2024 год. Фото из открытых источников

Один из пользователей соцсети X написал сообщения относительно 2024 года и спросил, может ли человечество наконец рассчитывать на более удачный год.

"Может ли у нас просто быть нормальный год в 2024-м? Разве мы не заслуживаем этого после 4 лет безумия?", — написал Wall Street Silver.

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на сообщения и оставил в ответ свой прогноз на 2024 год.

"2024 год будет еще более безумным, это мой прогноз", – предсказывает Маск.

Напомним, что в 2019 году был обнаружен коронавирус, а в следующем году была объявлена пандемия, которую отменили в мае 2023 года. За это время в мире заболело коронавирусом более 700 млн человек, а погибло почти 70 млн. Кроме того, в начале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а в 2023 году началась война на ближнем Востоке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск не в первый раз делает тревожные прогнозы на будущее. В конце 2023 года миллиардер рассказал, что, по его мнению, грозит всему человечеству в будущем и предложил возможность как это остановить.

Также "Комментарии" писали о еще одном предвидении Маска, заявившего, что через два года миру грозит глобальный дефицит электроэнергии. Кроме того, миллиардер призвал больше информировать общественность об искусственном интеллекте, ведь по словам бизнесмена он представляет слишком большие риски.