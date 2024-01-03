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Илон Маск назвал самую большую проблему, с которой сталкивается человечество

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что, по его мнению, является самой большой проблемой человечества.

сегодня, 12:40
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что главной проблемой человечества стало сокращение населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Илона Маска в социальной сети X.

Илон Маск назвал самую большую проблему, с которой сталкивается человечество

Маск назвал самую большую проблему человечества. Фото из открытых источников

Американский миллиардер отреагировал на сообщения пользователя соцсети X, в котором говорилось о статистике по уменьшению рождаемости в мире. В частности, рекордно низкая рождаемость фиксируется несколько лет подряд в таких странах как Южная Корея, Япония, Италия, Нидерланды и других.

Эти заявления прокомментировал Илон Маск, назвав сокращение численности населения на планете самой большой проблемой человечества.

"Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это сокращение населения", — написал Илон Маск.

Отметим, что, несмотря на перечень стран, в которых сокращается рождаемость, общая численность населения в мире продолжает расти и в 2022 году достигла 8 миллиардов человек, а в 2023 году население Земли увеличилось на 75 млн человек. Наибольший рост населения наблюдается в африканских странах: Нигер, Уганда, Замбия, Эфиопия, Мали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сделал тревожный прогноз на 2024 год. Американский бизнесмен заявил, что 2024 год будет еще более "сумасшедшим", чем предыдущие четыре года, за которые мир столкнулся с пандемией коронавируса, войной в Украине и военным конфликтом на Ближнем Востоке.

Также "Комментарии" писали о другом предвидении Илона Маска, где миллиардер прогнозирует восстание роботов с искусственным интеллектом, которые будут охотиться на человечество.



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1742336125111345235
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Обсуждения

так

сегодня, 12:48

Нігер, Уганда, Замбія, Ефіопія, Малі Та нормально,гуманитаркой крмят,работать не могут,типа руки из жопи. Курят,жуют ,трахаются - размножаются,а потом в Еуропу)))


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