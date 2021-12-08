Илон Маск назвал причину, из-за которой может погибнуть цивилизация

Известный американский миллиардер, а также основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX Илон Маск обеспокоен падением рождаемости. Об этом пишет издание CNBС.

Илон Маск. Фото: thesoftwarereport.com

Несколько дней назад на мероприятии Wall Street Journal Илон Маск заявил, что низкие и быстро падающие коэффициенты рождаемости являются одним из главных рисков для цивилизации. По мнению Маска, "Если у людей не будет больше детей, цивилизация рухнет.

Предприниматель добавил, что некоторые считают, что в мире слишком много людей и что население растет бесконтрольно. Такую точку зрения он считает ошибочной и говорит, что на самом деле всё наоборот. Маск призвал таких людей посмотреть на данные исследований.

Как пишет издание, его комментарии поступают по мере того, как все большее число людей решают не иметь детей, ссылаясь на такие проблемы, как изменение климата и неравенство.

В материале отмечается, что аналитики Morgan Stanley проанализировали ситуацию с рождаемостью и выяснили, что в последнее время на фоне опасений по поводу изменения климата растет движение чайлдфри. По их мнению, данная тенденция влияет на рождаемость быстрее, чем любая другая. В подтверждение своих аргументов они указали на опросы, академические исследования и данные компании Google, которые показывают, что изменение климата прямо или косвенно ускоряет снижение уровня рождаемости.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск показал космические корабли, которые отправятся на Марс. На опубликованном изображении можно заметить два космических аппарата производимые компанией SpaceX, а также башню с механизмами, которые будут задействованы в запуске и приземление ракет-носителей.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Илон Маск представил новую версию электопикапа Tesla Cybertruck. Обновленная модель получит отдельное управление передними и задними колесами, а также например режим благодаря, которому автомобиль сможет двигаться, как краб.

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