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Илон Маск назвал главные преимущества чипов в мозгу

Специальные чипы должны, в конечном итоге, помочь наладить связь между человеческим мозгом и компьютером

сегодня, 07:47
Автор:

Виолетта Комаровская
Илон Маск назвал главные преимущества чипов в мозгу

Фото: Joe Skipper/Reuters

В будущем мозговые чипы могут значительно расширить возможности человека и помочь людям с инвалидностью. Об этом рассказал американский миллиардер и изобретатель Илон Маск, пишет The Independent.

Сейчас стартап Маска активно трудится над тем, чтобы уже в ближайшем будущем мозговое чипирование стало возможным. Несмотря на волну критики в адрес подобных технологий, изобретатель уверяет, что мозговые чипы, на самом деле, смогут значительно улучшить качество жизни человека.

Во-первых, благодаря изобретению люди смогут слышать то, чего раньше никогда не слышали. Специальный чип в мозгу позволит им воспринимать те звуки, частота которых не входит в диапазон восприятия человека. 

Также люди с чипом в мозгу смогут слушать музыку прямо у себя в голове. То есть, им не придется использовать для этого какие-либо наушники. 

А еще чипирование могло бы помочь людям с инвалидностью. Благодаря спецальным компьютерным программам они могли бы восстановить утраченные функции, уверен Маск. 

"Я считаю, что люди боятся и игнорируют искусственный интеллект только потому, что они не допускают мысли о том, что компьютер может быть таким же умным, как они сами", - говорит миллиардер. 

Пока главной задачей разработки мозговых чипов - это установить прочную связь между ними, мозгом и компьютером. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что о технологии чипирования людей думает один из самых богатых людей планеты - Бил Гейтс. 


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