IKEA будет не только продавать новую мебель, но и закупать старую

Компания IKEA в рамках инициативы "Buy Back" предлагает клиентам в Соединенном Королевстве и Ирландии возможность продать свою старую мебель в обмен на ваучеры магазинов. Об этом пишет CNN.



Шведский ритейлер будет платить за старую мебель в зависимости от ее состояния. За товар, который будет выглядеть "как новый" можно будет выручить и 50% его стоимости. В то же время предметы в "очень хорошем" состоянии будут оценены в 40%, а "хорошо используемые" предметы продаются за 30% от первоначальной цены.

Мебель, включая такие продукты, как комоды, книжные шкафы, полки, стулья и столы, должна быть полностью собрана, чтобы иметь право на участие в акции, которая стартует 27 ноября.

Ритейлер заявил, что запускает программу вовремя для Черной пятницы и предлагает ваучеры без срока годности, чтобы решить проблему неустойчивого потребления и его влияния на изменение климата.

IKEA значительно нарастила объемы онлайн-продаж во время пандемии коронавируса, когда миллионы людей остались дома. На прошлой неделе компания заявила, что онлайн-продажи выросли на 45% за 12 месяцев до августа, благодаря 4 миллиардам посещений ее веб-сайта.

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