IKEA будет не только продавать новую мебель, но и закупать старую

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Татьяна Веремеева
Компания IKEA в рамках инициативы
"Buy Back" предлагает клиентам в Соединенном Королевстве и Ирландии возможность
продать свою старую мебель в обмен на ваучеры магазинов. Об этом пишет CNN.
Шведский ритейлер будет платить за старую мебель в
зависимости от ее состояния. За товар, который будет выглядеть "как новый"
можно будет выручить и 50% его стоимости. В то же время предметы в "очень
хорошем" состоянии будут оценены в 40%, а "хорошо используемые" предметы
продаются за 30% от первоначальной цены.
Мебель, включая такие продукты, как комоды, книжные
шкафы, полки, стулья и столы, должна быть полностью собрана, чтобы иметь право
на участие в акции, которая стартует 27 ноября.
Ритейлер заявил, что запускает программу вовремя для
Черной пятницы и предлагает ваучеры без срока годности, чтобы решить проблему неустойчивого
потребления и его влияния на изменение климата.
IKEA значительно нарастила объемы
онлайн-продаж во время пандемии коронавируса, когда миллионы людей остались
дома. На прошлой неделе компания заявила, что онлайн-продажи выросли на 45% за
12 месяцев до августа, благодаря 4 миллиардам посещений ее веб-сайта.
Ранее "Комментарии" писали, что компания IKEA
начала независимый аудит поставок древесины в Украине после критического
расследования об использовании незаконных вырубок в Карпатах
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