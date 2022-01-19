Игрок киевского "Динамо" Цыганков получает зарплату через кипрский офшор - СМИ

Скандал об офшорных схемах киевского "Динамо" подтвердил то, что уже давно практикует столичный клуб, передает Komanda Online.

Виктор Цыганков. Фото - Komanda Online

В материале, ссылаясь на данные в СМИ, в пример приводят самого высокооплачиваемого игрока киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.

"В апреле 2018-го года лидер "Динамо" продлил свое соглашение (действует и сейчас – прим.ред.) со столичным клубом еще на пять лет. А его зарплата существенно выросла – до 100 тыс. евро в месяц, что сразу же сделало Цыганкова самым высокооплачиваемым украинским игроком "Динамо"", — пишут журналисты.

При этом в статье отмечается, что в отличие от "Шахтера", зарплата игрокам столичного клуба начисляется через кипрский офшор, что позволяет клубу экономить на налогах.

Издание передает, что в свое время это подтвердил и президент киевского "Динамо" Игорь Суркис: "Есть определенная сумма, которую игрок получает в гривнах, а есть — просто в валюте. Есть компания "Динамо Кипр", наш основной спонсор, который платит в украинские банки зарплату футболистам и тренерам. Затем каждый футболист уходит в свою налоговую и платит налог".

Однако при этом, по мнению журналистов, он сознательно скрыл то, что указано в официальном консолидированном отчете об управлении самого киевского "Динамо" относительно того, чем занимается "Динамо Киев" (Кипр). На скриншоте отчета видно, что в нём нет никаких упоминаний о том, что этот офшор имеет право выплачивать заработную плату игрокам и тренерам киевского "Динамо".





Исходя из вышеперечисленного, журналисты делают вывод, что: "все, кто работают в качестве футболистов и тренеров в ФК "Динамо" (Киев) должны получать зарплату именно в клубе, офис которого зарегистрирован в г. Киев, по ул.Грушевского 3. При этом они не являются работниками офшора "Динамо Киев" (Кипр), не числятся там ни на каких должностях и не могут в нем соответственно получать заработную плату".

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