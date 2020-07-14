Главу правления – президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира признали одним из лучших топ-менеджеров Украины. Ежегодный рейтинг из 39 самых эффективных управленцев страны составил и опубликовал журнал "Фокус".

Комментируя позицию в рейтинге, Игорь Кушнир поблагодарил организаторов и отметил, что залогом успеха руководителя является стабильная работа всей команды.

"Говорят, один в поле не воин. Так и в бизнесе. Насколько бы эффективным не был руководитель, наличие крепкой команды это почти всегда залог успеха. Конечно, важным фактором является принятие правильных и своевременных решений. Мой стиль управления авторитарно-демократический: задаю направление и контролирую выполнение. Но сотрудники могут выбирать путь решения задачи и совершенствовать ее выполнение. Синергия наших усилий в итоге дает нужный результат. Именно он, по моему мнению, и позволяет занимать места в подобных рейтингах и удерживать лидерские позиции всей команды", — отметил Игорь Кушнир.

По словам организаторов, в список вошли топ-менеджеры, которые знают, как удержать и развивать бизнес даже при "нелетной погоде".

"Игорь Кушнир руководит одной из старейших и крупнейших строительных компаний в Украине. Главным достижением своего предприятия за 2019 год считает удержание лидерских позиций на рынке и сохранение лояльности клиентов, не смотря на общее падения уровня доверия к застройщикам. В 2020 году, не смотря на разгар эпидемии коронавируса, компания продолжила бесперебойную работу на своих площадках и выполняла обязательства перед инвесторами ", — говорится в тексте.

Формирование рейтинга происходило в два этапа. На первом были определены наиболее значимые для украинской экономики рынки по вкладу в ВВП страны. После чего, на втором этапе, проведены опросы около 100 отраслевых экспертов, аналитиков и участников рынка. Респонденты называли наиболее эффективных, по их мнению, управленцев и объясняли, почему именно их считают достойными звания лучшего топ-менеджера в своей отрасли.

Как ранее сообщали "Комментарии", Илон Маск в рейтинге самых богатых людей мира обошел Уоррена Баффета.









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