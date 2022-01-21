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Игорь Мари превратил Муниципальную варту Киева в свой личный «пенсионный фонд», — юристка

Без учета надбавок и премий зарплата Мари составляет 30800 грн в месяц

сегодня, 20:02
Автор:

Станислав Молчанов
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Юристка Ольга Коцько сообщила в Facebook о том, что  руководитель Муниципальной варты Киева Игорь Мари самовольно увеличивает себе премии и бонусы за счет средств коммунального предприятия и в ущерб зарплатам рядовых муниципалов. 

Игорь Мари превратил Муниципальную варту Киева в свой личный «пенсионный фонд», — юристка

Муниципальна варта. Фото из открытых источников

Она опубликовала тарифные ставки начисления зарплат и бонусов. По ее данным, Мари инициировал и подписал новый "коллективный договор", согласно которому из бюджета КП на профком будет перечисляться не 0,3%, а 3% от зарплатного фонда или порядка 300 тыс. грн ежемесячно.

"При этом Игорь Мари забыл указать “бонусы”, которые получит именно он и люди, которые своими подписями и протоколами сборов превратят профсоюз в его собственный “пенсионный фонд”", — написала юристка. — Фейковый глава профкома и “поборник за права трудового коллектива” Мари освобождается от работы, но при этом продолжает получать зарплату", — сообщает Коцько 

Как пишет Ольга Коцько, без учета надбавок и премий зарплата Мари составляет 30800 грн в месяц. Помимо этого он получает дополнительную зарплату как глава профкома по коэффициенту 3,6 — на уровне начальника отдела.

"Кроме того, он сохраняет “командорский” кабинет и ему выделяют автотранспорт (кто там спрашивал, кому пойдут новые “Аутлендеры”)", — написала юристка.

Дополнительная зарплата заместителю главы профкома, казначею, секретарю и членам профсоюза будет рассчитываться по коэффициентам 3,4-3,5. При этом ставка для старшего охранника — 3,3. 
"И самое главное, все эти выплаты, дополнительные зарплаты, содержание кабинета с техникой и автомобилей будут идти из бюджета КП. Он не резиновый, и, соответственно, на эти суммы будет сокращаться зарплатный фонд всех остальных сотрудников", — заявила Ольга Коцько.
Игорь Мари превратил Муниципальную варту Киева в свой личный «пенсионный фонд», — юристка - фото 2


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Источник: https://www.facebook.com/olga.kotcko/posts/4891245540964737
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Обсуждения

Влад

сегодня, 20:36

КРИЩЕНКО це закінчений злодій-махінатор, ПЕРЕДАСТ і посібник СЕПАРІВ...!!! Йому вже давно пора зробити шпаківню в голові...!!!

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