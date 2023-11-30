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"Идите к чертям": Илон Маск призвал не шантажировать его

Американский миллиардер Илон Маск резко высказался в сторону компаний, отменивших рекламу в социальной сети X.

сегодня, 10:27
Автор:
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Slava Kot
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Американский бизнесмен Илон Маск подверг критике рекламодателей, которые отменяют и отказываются от размещения рекламы в социальной сети X. Маск призвал такие компании "идти к чертям". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Engadget.

"Идите к чертям": Илон Маск призвал не шантажировать его

Илон Маск критикует рекламодателей. Фото из открытых источников

Владелец Tesla, Space X и социальной сети X Илон Маск выступил на мероприятии The New York Times DealBook, где резко высказался о рекламодателях.


"Не рекламируйте. Если кто-то будет пытаться шантажировать меня рекламой, шантажировать деньгами? Идите к чертям. Это понятно? Я надеюсь, что это так", — сказал Илон Маск несколько раз в своей речи.

Впоследствии Маск добавил "привет, Боб", вероятно, намекнув на гендиректора Disney Боба Айгера, выступившего перед американским бизнесменом и известившего, что его компания прекратила сотрудничество с соцсетью X.

Напомним, что Илон Маск неоднозначно прокомментировал одну из антисемитских теорий заговора в социальной сети X и попал в скандал. Такая ситуация вызвала негодование, а рекламодатели начали отменять контракты и отказываться от рекламы в социальной сети Илона Маска. Его компания, вероятно, потеряла около 75 млн долларов доходов от рекламы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский миллиардер Илон Маск отклонил приглашение ХАМАС приехать в Сектор Газы и увидеть последствия войны на Ближнем Востоке. Палестинские боевики отправили приглашение Маску после того, как американский бизнесмен посетил Израиль, где встретился с лидерами страны.

Также "Комментарии" писали, что Маск требует больше проинформировать общественность и указывает, что в такой ситуации риски слишком велики. Именно такими словами Илон Маск отреагировал на увольнение Сэма Альтмана из компании OpenAI.



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Источник: https://www.engadget.com/elon-musk-responds-companies-pulled-233913536.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:30

Саме ізраїльські попи підбурювали ті компанії припинити рекламу. В Ізраїлі церква відокремлена від держави? Тоді чому ті заробітчани від Бога пхають рило в кожну дірку?


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