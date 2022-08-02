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Ибица и Сан-Тропе: несмотря на санкции и войну 65-метровая яхта «Z» Константина Жеваго свободно ходит Средиземным морем

Несмотря на международный розыск, санкции СНБО и пятый месяц агрессивной войны РФ против Украины, яхта украинского олигарха Константина Жеваго с символом оккупационной армии «Z» на борту продолжает свободно ходить Средиземным морем

сегодня, 10:35
Автор:

Станислав Молчанов
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В июне яхту заметили возле средиземноморского острова Ибица. В июле — неподалеку от французского Сан-Тропе. 65-метровую яхту "Z" стоимостью 70 млн долларов по заказу Жеваго построила компания Amels в 2014 году. В 7 люкс-каютах может разместиться до 14 гостей. Среди удобств — лифт, сауна, SPA-салон, тренажерный зал.

Ибица и Сан-Тропе: несмотря на санкции и войну 65-метровая яхта «Z» Константина Жеваго свободно ходит Средиземным морем

Константин Жеваго. Фото: из открытых источников

Ранее Жеваго опровергал связь маркировки буквой "Z" с развязанной Россией войной. Он заверял, что название происходит от первой буквы английской транслитерации его фамилии – Zhevago. При этом несмотря на войну и многочисленные военные преступления россиян в Украине, переименовывать яхту отказался.

Константин Жеваго – мажоритарный владелец горнодобывающей группы Ferrexpo. В последние годы живет в Лондоне. В 2019-м Офис генпрокурора объявил его в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд гривен через его банк "Финансы и Кредит".

В 2021 году президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против Белановского ГОК, входящий в группу Ferrexpo Жеваго. Однако должного эффекта санкции не возымели – Константин Жеваго остается в топ-3 самых богатых людей Украины. До войны его состояние оценивалось в 2,4 млрд долларов.           

В июле 2021 года Интерпол объявил олигарха в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований.

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Ибица и Сан-Тропе: несмотря на санкции и войну 65-метровая яхта «Z» Константина Жеваго свободно ходит Средиземным морем - фото 2



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Источник: https://enovosty.com/news/news_politics/full/208-ibica-i-san-trope-nesmotrya-na-sankcii-i-vojnu-65-metrovaya-yaxta-z-konstantina-zhevago-svobodno-xodit-sredizemnym-morem
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