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И снова Чернобаевка: в Генштабе рассказали о массовом уничтожении противника

Также из-за потерь в боях с ВСУ россияне отступили на Авдеевском направлении

сегодня, 07:53
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники снова накрыли массированным обстрелом силы страны агрессора в Чернобаевке (Херсонская область). Нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

И снова Чернобаевка: в Генштабе рассказали о массовом уничтожении противника

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

В сводке отмечается, что враг продолжает нести потери в Харьковской области. Однако отступает. Главная задача вражеского войска не допустить выхода ВСУ на государственную границу. Несмотря на сопротивление российских войск, украинские военные все же уже взяли под контроль немалый участок границы. Оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка.

За предыдущие сутки горячее было на Донецком направлении, где оккупанты стреляли из всего возможного оружия, ставя своей целью истощить ВСУ. Шли массированные обстрелы, как позиций ВСУ, так и тех районов, где нет ни подразделений ВСУ, ни каких-либо инфраструктурных объектов. Гали россияне прямо в поле.

Враг продолжает вести наступление сразу по трем направлениям: Лиманскому, Бахмутскому и Кураховскому. Однако россияне были вынуждены отступить на Авдеевском направлении. После того, как украинские защитники продолжили достойный отпор, противник был вынужден отойти на ранее занятые позиции.

Несмотря на то, что взятие Северодонецка для России – один из первоочередных приоритетов, массированного наступления на Северодонецком и Новопавловском направлениях враг не вел. Сосредоточился на обстреле позиции ВСУ. Похожая ситуация на Южнобужском направлении, где враг не наступал, но пытался выбить украинских защитников с их позиций.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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